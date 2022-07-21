На Херсонщині Повітряні сили завдали ударів по скупченню живої сили та техніці окупантів

Українські захисники та захисниці продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку. Так наші воїни вкотре показують їм, що вони тут непроханні гості.

Повітряні сили нищать окупантів на Херсонщині

Це роблять і військові Повітряних сил, які зараз на Південному напрямку. Зокрема, 21 липня вони завдали ударів по скупченню живої сили та техніці окупантів. Про це стало відомо з оперативної інформації щодо обстановки на Півдні України.

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Провести таку операцію вдалося в районі Великої Олександрівки й Ольгиного.

На світанку наша авіація винищувачем і парою гелікоптерів нанесла два удари по скупченнях ворожої сили і техніки в районі Великої Олександрівки й Ольгиного,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що точні втрати ворога наразі з'ясувати неможливо – вони дорозвідуються.

Яка ситуація на Півдні України: останні дані

Як повідомили у відомстві, ситуація в цій зоні напружена, але контрольована. Противник намагається втриматися на рубежах оборони, які попередньо облаштував і продовжує їх укріплювати.

Вночі ворог обстрілював Миколаївщину реактивними системами залпового вогню "Смерч". Внаслідок потрапляння в житловий будинок в селі Широке є одна жертва. Також влучання були за межами населених пунктів громади.

Ще декілька населених пунктів Баштанського району були обстріляні. Частина снарядів залишилася не розірваною.

По обласному центру окупанти випустили сім ракет С-300. Влучили в промислові підприємства, пошкодивши їх виробничі потужності, АЗС, газогін та склад з гуманітарними вантажами. Постраждало 3 цивільних працівників одного з підприємств.

Опівночі ворог вкотре атакував десятьма реактивними снарядами "Граду" Нікопольський район. На місці обстрілу працюють піротехніки.

В Чорному морі продовжують нести загрозу ракетного удару 2 кораблі, споряджені 16-ма ракетами типу "Калібр" і один вдк.

Крім того, у відомстві наголосили, що на Одещині продовжує діяти обмеження щодо відвідування узбережжя, пляжних зон та використання морських прибережних вод.

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