Військо Росії на Півдні зазнало планового "скорочення": яка ситуація у регіоні 28 червня
Джерело:ОК "Південь"
Російським окупантам продовжують завдавати значних втрат. Лише на Півдні упродовж доби 28 червня вдалося знищити 22 загарбників.
Оперативне командування "Південь" повідомило, що українські ракетно-артилерійські підрозділи успішно виконують свої вогневі завдання. Зокрема, мовиться про знищення загарбників.
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Наші ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань скоротили вороже військо на 22 росіян,
– мовиться у повідомленні.
Загалом упродовж доби вдалося знищити:
- 22 окупантів;
- "Ураган" – реактивну систему залпового вогню;
- 3 одиниці броньованої та 5 іншої автомобільної техніки;
- 2 склади боєприпасів.
Загальні втрати ворога
Українські захисники та захисниці продовжують знищувати російських окупантів. Станом на 28 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 35 250 ліквідованих загарбників. Також вдалося знищити:
- танків – 1567 (+15) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3704 (+17) одиниць;
- артилерійських систем – 778 (+7) одиниць;
- РСЗВ – 243 одиниці;
- засоби ППО – 102 (+1) одиниці;
- літаків – 217 одиниць;
- гелікоптерів – 185 (+1) одиниць.
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