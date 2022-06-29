Військо Росії на Півдні зазнало планового "скорочення": яка ситуація у регіоні 28 червня

29 червня 2022 , 02:43

Джерело:

ОК "Південь"

Російським окупантам продовжують завдавати значних втрат. Лише на Півдні упродовж доби 28 червня вдалося знищити 22 загарбників.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що українські ракетно-артилерійські підрозділи успішно виконують свої вогневі завдання. Зокрема, мовиться про знищення загарбників.

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Наші ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань скоротили вороже військо на 22 росіян,
– мовиться у повідомленні.

Загалом упродовж доби вдалося знищити:

  • 22 окупантів;
  • "Ураган" – реактивну систему залпового вогню;
  • 3 одиниці броньованої та 5 іншої автомобільної техніки;
  • 2 склади боєприпасів.
Зверніть увагу! Українців вкотре закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Окрім того, шанувальникам пляжного відпочинку нагадали про численні загрози. Зокрема, з моря. 

Загальні втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують знищувати російських окупантів. Станом на 28 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 35 250 ліквідованих загарбників. Також вдалося знищити:

  • танків – 1567 (+15) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3704 (+17) одиниць;
  • артилерійських систем – 778 (+7) одиниць;
  • РСЗВ – 243 одиниці;
  • засоби ППО – 102 (+1) одиниці;
  • літаків – 217 одиниць;
  • гелікоптерів – 185 (+1) одиниць.

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Автор: Мар'яна Бекало