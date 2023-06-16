ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах: у Генштабі розповіли про ситуацію в районі Вугледара

Українські військові продовжують вести наступальні операції на Донеччині. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах у районі Вугледара.

На цьому зробив акцент речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов на брифінгу, який транслювали під час телемарафону, передає 24 Канал. Крім того, відомо, що наступальні дії спостерігаються на двох напрямках.

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ЗСУ закріплюються біля Вугледара

У районі міста Вугледар українські воїни мали успіх на окремих ділянках. Під час проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах,

– розповів він.

За словами речника, підрозділи ЗСУ також провели успішні наступальні дії на двох напрямках:

Новоданилівка – Роботине;

Левадне – Старомайорське.

Також Ковальов зауважив, що наступальні дії фіксували й районі на схід від населеного пункту Ступочки. Це Костянтинівський район Донеччини.

"Витіснили російських окупантів із займаних позицій", – наголосив Ковальов.

Що відомо про бої поблизу Вугледара

15 червня про ситуацію доповів речник Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, наші військові просунулися у районі Вугледара.

Причому вони роблять це, попри перевагу ворога як в авіації, так і в артилерії. Крім того, не варто забувати, що російські загарбники міцно тримаються за позиції, які вони зайняли.

Водночас Шершень зауважив, що у районі цього населеного пункту тривають заходи покращення тактичного положення.

У районі міста Вугледар наші підрозділи та війська просунулись у бік противника до одного кілометра,

– зауважив він.

До слова, невдовзі нас можуть очікувати також хороші новини з Бахмутського напрямку. З журналістами 24 Каналу спілкувався заступник командира 3 окремої ОШБр Родіон Кудряшов. Він зауважив, що його бригада рухається вперед на своїй лінії відповідальності. Крім того, має певні успіхи й реалізовує новозахоплені позиції окупантів.

Формуємо певні плацдарми й плануємо наступні дії. Я гадаю, найближчим часом ми можемо порадувати певними здобутками безпосередньо в нашій лінії відповідальності, де ми будемо реалізовувати певні дії щодо потиснення ворога,

– наголосив Кудряшов.

Він підкреслив, що по всій смузі Бахмутського напрямку ініціатива у руках ЗСУ. Наші захисники бачать рухи ворога, які сили він застосовує та як підтягує резерви. ЗСУ очікують на команди, щоб продовжувати витісняти окупантів з рідної землі.