Ворог покращив тактичне положення: у Нацгвардії сказали, яка ситуація на Покровському напрямку

Російські загарбники продовжують тиснути на Покровському напрямку. Окупанти покращують своє тактичне становище. Попри втрати ворог постійно обстрілює та продовжує штурмові дії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командира дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії Віталія Литвина в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Герой України розповів, що на лінії зіткнення агресор покращує своє тактичне становище в напрямку населених пунктів Шевченко і Новий Труд.

Там є залізнична дорога, вздовж якої ворог просувається в бік населеного пункту Покровськ. Завдає артилерійських ударів на постійній основі,

– зазначив Віталій Литвин.

Захисник підкреслив, уже протягом декількох місяців не змінюється інтенсивність ведення бойових дій і застосування оперативно-тактичної авіації. Постійними обстрілами та штурмовими діями окупанти намагаються визначити підрозділи Сил безпеки й оборони України та покращити своє тактичне становище.

Декілька тижнів тому російські загарбники висунулися в напрямку Шевченка та Лисівки.

Зробив такі "кліщі скорпіона". І потім вони підтягують по центру свою лінію фронту. Тобто вирівнюють. Таким чином вони зможуть звільнити додаткові сили, перенаправити їх на більш вразливі ділянки й там продовжувати тиснути, щоб вийти до самого населеного пункту Покровськ,

– сказав український військовий.

Захисник наголосив, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 400 окупантів. Відбувається велика кількість бойових зіткнень. Втім, за словами Литвина, відчуття, що агресор втрачає велику кількість живої сили й артилерійських систем немає.

Російські загарбники на постійній основі проводять підготовку особового складу на окупованих територіях Донеччини й Луганщини. І цей особовий склад поповнює ряди, де противник втратив своїх військовослужбовців.

Буває таке, що відбувається бойове зіткнення, ворог висуває штурмовий взвод, – 30 військовослужбовців загарбницької Росії. Його нищать або артилерійські системи, або FPV-дрони, або дрони зі скидом. Через 40 хвилин висувається ще така ж сама група, яка просто переступає тіла своїх побратимів з армії Росії, переступає поранених і продовжує проводити штурмові дії. Вони навіть іноді не проводять медичну евакуацію,

– підкреслив команди дивізіону артилерійської розвідки.

Захисник також розповів про якість цього особового складу. Зауважив, полонені та ліквідовані окупанти були зараховані до лав російської армії 3 тижні – місяць тому.

Тобто про підготовку тут не йдеться. Але натомість їх дуже багато. Інтенсивність зберігається,

– констатував Віталій Литвин.

Також розповів, що окупанти застосовують оперативно-тактичну авіацію. Скидають на Покровськ КАБи. Агресор нищить інфраструктуру, логістичні шляхи. Використовує дрони оперативно-тактичного рівня, зокрема, SuperCam, "Орлан-30", "Орлан-10", щоб завдавати вогневого ураження логістичним шляхам і пунктам управління, дезорганізувати оборону.

Але на протидію є наша контрбатарейна боротьба, яка нищить їхні артилерійські системи,

– підкреслив захисник.

Окрім того, засоби радіоелектронної боротьби. Військовий зауважив, що до зборів на РЕБ для будь-яких частин постійно долучаються небайдужі громадяни.

Кожна гривня підтримує обороноздатність на Покровському напрямку. Вона модернізується або в РЕБ, або в позашляховик і таким чином ми тримаємо там оборону й нищимо ворогів,

– наголосив Герой України.

До речі, підтримайте збір на позашляховик для дивізіону артилерійської розвідки за посиланням.