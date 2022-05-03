Яка ситуація з посівною кампанією в Україні та чи сіяли щось фермери на окупованих територіях

В Україні майже закінчилася посівна кампанія, більшість областей вже завершили посів зернових. На окупованих територіях фермери майже не мали можливості щось сіяти.

Про це розповів голова Союзу українського селянства Іван Томич в ефірі 24 каналу.

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Яка ситуація з посівною кампанією

За його словами, на територіях, де українська земля вільна від окупантів, ситуація з посівною нормальна.

Цього року весна прохолодна, це впливає на хід посівної кампанії. Але загалом значна частина областей вже завершили посів ранніх зернових і ця ситуація є задовільною. Дефіцит палива також відбився на ході посівної, але катастрофічно це не вплинуло на ситуацію,

– наголосив аграрій.

Томич запевнив, що більшість господарств запасалися ще з осені.

"Багато фермерів мали ресурси ще на Новий рік. Зрозуміло, що комусь чогось не вистачало, але люди допомагали один одному. Дефіцит палива не зірвав посівну компанію", – додав він.

Чи сіяли зернові культури на окупованих територіях

Аграрій наголосив, що поблематичною ситуація залишається на окупованих територіях або тих, де ведуться бойові дії.

Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Там є наші фермери, які частково або взагалі не сіють зернові. В них заміновані поля, відсутні матеріально-технічні ресурси тощо,

– сказав Іван Томич.

Іван Томич розповів про посівну кампанію в Україні і можливий голод:



До слова, окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя кілька сотень тисяч тонн зерна. Заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький каже, що це продовжуватиметься.

За його словами, регіонах, які тимчасово зайняли окупанти, у фермерських запасах зберігається близько 1,5 мільйона зернових. Вони призначені для посівних робіт та для виготовлення борошна й випікання хліба.

Лише на Запоріжжі росіяни разом з вантажним транспортом викрали понад 60 тонн пшениці. Зокрема, з Мелітополя вивозять продукти, зерно і сільськогосподарську техніку й везуть награбоване у напрямку окупованого Криму.

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