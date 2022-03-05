Яка ситуація з продуктами та інфраструктурою у Миколаєві
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про ситуацію в місті. Воно вже кілька днів сміливо тримає оборону від російських загарбників.
Там все не просто. Адже через важку логістику ціни на продукти підвищились, повідомляє 24 канал.
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Детальніше про ситуацію
За словами Сєнкевича, продукти завезли до магазинів Корабельного району. Завтра очікується ще один конвой.
Також до Миколаєва прямують декілька фур із ліками, а 3 березня у місті розвантажили фуру ліків для пацієнтів на діалізі.
За рецептами на інсулін мешканцям треба звертатись до сімейних лікарів.
Інфраструктура
Міський голова стверджує, що на 5 березня місто забезпечене газом, електроенергією, теплом та водою. Але він попереджає, що мешканцям варто зробити запаси питної води.
Також в селищі Полігон почали відновлювати електрику, але почались обстріли. Відновити ремонт планують завтра.
Найближчим часом у місті мають встановити 4 стовпи для відновлення руху електротранспорту Центральним проспектом.
До того ж 6 березня мають звести мости. Але якщо буде небезпека, то їх знову розведуть. Це вирішує армія.
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