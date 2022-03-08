Обстріли околиць Києва, нищівні авіаудари по Сумах: як минула доба у регіонах

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста та захоплювати деякі населені пункти. Проте Збройні Сили Украни мужньо відстоюють свої позиції та проганяють ворога.

Обласні військові адміністрації розповіли у коментарях 24 каналу про ситуацію в регіонах станом на 12 добу війни.

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Яка ситуація в регіонах України

Представники ОВА повідомили про ситуацію в регіонах станом на 8 ранку 8 березня. Це вже 12 доба, відколи Росія почала війну в Україні.

﻿Київщина

За словами керівиків Київської ОВА, тривають бої у Ірпіні. Обстрілюють Макаров, а також район Гостомеля. Місцеві помітили рух ворожої техніки на півночі Броварського району.

Постійні авіаудари по Василькову, Білій Церкві, Гостомелі, Узині. Наразі там готуються евакуювати людей.

Кіровоградщина

В області спокійно, вибухів не було, сирени не вмикали.

Волинь

Ніч 8 березня також була спокійною.

Херсон

О другій годині ночі було чутно потужні вибухи в місті. Наслідки наразі з'ясовуються.

Житомирщина

На Житомирщині ніч була спокійною. Перед тим ввечері – був авіаналіт. Окупанти вдарили по двох нафтобазах та промзоні.

Запорізька область

Ситуація по області: ворог готується до наступу в бік Запоріжжя, здійснюючі перегрупування військ.

В окупованих населених пунктах Пологи, Василіва, Токмак, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар ситуація контролюється очільниками громад.

Окрім того, ворог намагається встановити поліцейський режим за допомогою неприхованого терору, спрямованого на цивільних.

Рівненщина

Ніч була тихою, жодних вибухів та сирен не було. Лише близько 8 ранку в області оголосили повітряну тривогу.

Вінниччина

Ніч минула спокійно, ніяких вибухів не зафіксували.

Хмельницька область

Вночі лунала повітряна тривога. Ворог намагався обстріляти Старокостянтинів, проте ЗСУ відбили атаку.

Тернопіль

Ніч минула спокійно, вибухів не було.

Черкаси

В області ця ніч також минула без тривог.

Львівщина

Ніч була тихою, повітряної тривоги не оголошували.

Чернігівщина

У Чернігівській області вночі було кілька повітряних тривог. Також тривали оборонні бої біля Чернігова та по області. Більше деталей поки не повідомляється.

Сумщина

Ворог здійснив авіаналіт по житлових кварталах міста та у приватний сектор. Відомо про понад 20 загиблих та поранених, серед яких діти.

Сумський район – також були авіаудари по селах, звичайних будинках. Кількість жертв уточнюється.

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Охтирка – нічний авіаналіт, бомбили житлові квартали, приватний сектор та продуктові магазини. Знову вдарили по вже розбитій ТЕЦ. Місто без тепла повністю, вже 4 день. Кількість жертв уточнюється, ДСНС розбирає завали.

Полтаващина

Ввечері лунали повітряні тривоги у Лубнах та Полтаві, проте ніч пройшла спокійно.

Чернівці

В Чернівцях ввечері була повітряна тривога. Ніч пройшла спокійно, без вибухів.

Івано-Франківськ

Ніч минула спокійно, жодних вибухів не було.

Луганщина

Ворог обстріляв Попасну, Рубіжне та Сєвєродонецьк. У Попасній, зокрема, снаряд потрапив у психоневрологічний диспансер, відомо про 2 загиблих. У Рубіжному – 3 поранених цивільних. У населених пунктах відсутнє газопостачання, частково електрика та вода.

Донеччина

Мангуш (останнє смт перед Маріуполем) — під контролем окупантів. Маріуполь сьогодні пробився на зв'язок, кажуть, що у місті катастрофа. Дуже чекають на гуманітарну допомогу.

За даними Донецької ОВА, Волноваху вже зрівняли із землею. Евакуація звідти 8 березня продовжиться. В районі Авдіївки постійні обстріли, а в районі Мар'їнки зранку розпочався бій.

Одеса

Ніч була спокійною, повітряної тривоги не було.

Миколаївщина

У Миколаєві у понеділок, 7 березня, відбили від міста орків. Вночі лунали вибухи, але загалом по області все було тихо.

Дніпро

На Дніпропетровщині ніч минула без тривог.

Харківщина

Харків вночі — відносно спокійно, по області велися бої в Ізюмському та Дергачівському напрямках.

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Закарпаття

Ніч була спокійною, без повітряних тривог.

До слова, вранці 24 лютого Росія вдерлася на українські землі. Держава-агресорка обстрілює мирні міста, вже другий тиждень триває війна. Наші Збройні сили мужньо відбивають атаки ворога. Місцеве населення їм допомагає. Про основні події боротьби України з ворогом – читайте у хронології.

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