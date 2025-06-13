"Роздуті заяви" російських воєнкорів, – у ЦПД розповіли про ситуацію на Сумщині

У ЦПД розповіли, яка насправді зараз ситуація в Сумській області. Силам оборони України вдається зупиняти ворога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Яка ситуація на Сумщині

Силам оборони вдається не лише зупиняти ворожі сили, а й місцями відкидати їх назад.

На Сумщині, попри "роздуті заяви" російських воєнкорів, насправді вдається зупиняти і місцями відкидати штурмові групи росіян,

– повідомив Коваленко про ситуацію в регіоні.

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Нагадаємо, що у вечірньому відеозверненні 12 червня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ на Сумщині "відштовхують окупанта".

"Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам. Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу", – наголосив президент.