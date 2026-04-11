24 Канал Новини України Великодні затори на кордоні: яка ситуація на в'їзді в Україну
11 квітня, 15:01
Великодні затори на кордоні: яка ситуація на в'їзді в Україну

Тетяна Бабич
Основні тези
  • На кордоні з Польщею у Великодні свята утворилися затори.
  • У митній службі закликали зважити на ситуацію та обрати альтернативні пункти пропуску.

У Великодні свята суттєво збільшилося навантаження на кордоні. Зокрема, затори фіксують на пропускних пунктах Краківець, Шегині та Рава-Руська.

Про ситуацію на українсько-польському кордоні поінформували в Державній митній службі України.

Що відбувається на в'їзді в Україну?

Станом на 13:00 11 квітня у пропускному пункті Краківець – Корчова готуються до в'їзду близько 70 легковиків і 280 вантажівок.

Водночас у пропускному пункті Шегині – Медика на проїзд чекають понад 40 легкових і 110 вантажних авто.

Окрім того, у пропускному пункті Рава-Руська – Хребенне в черзі на виїзд з Польщі очікує 230 вантажних транспортних засобів.

У митній службі закликали водіїв та всіх, хто перетинає кордон, врахувати ситуацію й обрати альтернативні пункти пропуску.

Чи буде великоднє перемир'я?

  • У другій половині дня 11 квітня має набути чинності так зване пасхальне перемир’я. Володимир Зеленський заявив, що українська сторона вже визначила механізм дій на випадок його зриву. 

  • За словами президента, якщо російські війська порушать режим припинення вогню, Україна реагуватиме симетрично – відповідатиме на атаки такими ж діями.

  • Варто також зазначити, що вночі та вранці росіяни обстрілювали українські міста. Окупанти запустили на українські міста й села 160 ударних безпілотників різних типів, з яких близько 100 становили "Шахеди".

  • Під ударом, зокрема, була Одеса. Від атаки також постраждали Полтавщина й Донеччина.