Великодні затори на кордоні: яка ситуація на в'їзді в Україну
- На кордоні з Польщею у Великодні свята утворилися затори.
- У митній службі закликали зважити на ситуацію та обрати альтернативні пункти пропуску.
У Великодні свята суттєво збільшилося навантаження на кордоні. Зокрема, затори фіксують на пропускних пунктах Краківець, Шегині та Рава-Руська.
Про ситуацію на українсько-польському кордоні поінформували в Державній митній службі України.
Що відбувається на в'їзді в Україну?
Станом на 13:00 11 квітня у пропускному пункті Краківець – Корчова готуються до в'їзду близько 70 легковиків і 280 вантажівок.
Водночас у пропускному пункті Шегині – Медика на проїзд чекають понад 40 легкових і 110 вантажних авто.
Окрім того, у пропускному пункті Рава-Руська – Хребенне в черзі на виїзд з Польщі очікує 230 вантажних транспортних засобів.
У митній службі закликали водіїв та всіх, хто перетинає кордон, врахувати ситуацію й обрати альтернативні пункти пропуску.
Чи буде великоднє перемир'я?
У другій половині дня 11 квітня має набути чинності так зване пасхальне перемир’я. Володимир Зеленський заявив, що українська сторона вже визначила механізм дій на випадок його зриву.
За словами президента, якщо російські війська порушать режим припинення вогню, Україна реагуватиме симетрично – відповідатиме на атаки такими ж діями.
Варто також зазначити, що вночі та вранці росіяни обстрілювали українські міста. Окупанти запустили на українські міста й села 160 ударних безпілотників різних типів, з яких близько 100 становили "Шахеди".
Під ударом, зокрема, була Одеса. Від атаки також постраждали Полтавщина й Донеччина.