Росіяни стягують резерви на Вовчанський напрямок, але зазнають великих втрат, – військовий

Росіяни продовжують докладати зусиль, щоб посилити свої позиції на Вовчанському напрямку. Попри те, що окупанти стягують нові резерви, вони стикаються із значними втратами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на командира відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ Станіслава Бунятова. Він розповів, що росіяни знищують Куп'янськ за допомогою артилерії та авіації.

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Яка ситуація на Куп'янському напрямку

Бунятов розповів, що росіяни отримали наказ – "зайти в Куп'янськ". Він додав, що на Куп'янському напрямку окупанти залучають сили танкової армії та свіжих механізованих підрозділів.

З півночі ворога стримує природний бар'єр у вигляді річки, тому у наших сил є можливість контролювати його активність, впевнено нищити та не давати шансів на успіх,

– повідомив військовий.

Він уточнив, що з півдня та сходу ситуація є важчою і там окупанти мають незначні, але систематичні просування.

"Наразі хлопці впевнено блокують можливі критичні прориви лінії оборони", – зазначив Бунятов.

Військовослужбовець додав, що росіяни знищують Куп'янськ авіацією та артилерією.

Що відбувається на Вовчанському напрямку

Водночас на Вовчанському напрямку росіяни стягують свіжі резерви.

Пару днів несли великі втрати через незнання звичаїв даного напрямку. Техніку для штурмів не застосовують, тільки підвозять піхоту на точки та екіпажі БпЛА,

– розповів військовослужбовець.

Він також уточнив, що попри залучення свіжих резервів, російські війська не досягли успіху у просуванні.