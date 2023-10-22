"Троянський кінь" у Євросоюзі: чи може Захід щось зробити з Орбаном

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує діяти всупереч політиці Європейського союзу. Натепер ЄС шукає легальні способи позбутись проросійського політика.

Чемпіон світу з шахів, російський опозиційний політик Гаррі Каспаров в ефірі 24 Каналу назвав Орбана "троянським конем" у Європейському союзі.

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"Наразі просто немає легального способу позбутися Орбана. Його намагаються купувати, якось шантажувати", – зазначив Каспаров.

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Європейська комісія готова розморозити 13 мільярдів євро для Угорщини . У такий спосіб прагнуть переконати Будапешт не ветувати допомогу Україні на 50 мільярдів євро протягом трьох наступних років.

Головна проблема НАТО і ЄС полягає в тому, що вони працюють за правилами мирного часу.

Я думаю, що нинішня війна повинна змусити людей розуміти, що принцип консенсусу, який працює в НАТО і Євросоюзі, насправді в умовах такого протистояння не функціональний,

– констатував Каспаров.

Як відомо, з огляду на численні порушення Угорщини євродепутати сумніваються в її готовності очолити ЄС з липня 2024 року. Відповідну резолюцію ухвалили 1 червня.

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