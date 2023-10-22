"Троянський кінь" у Євросоюзі: чи може Захід щось зробити з Орбаном
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує діяти всупереч політиці Європейського союзу. Натепер ЄС шукає легальні способи позбутись проросійського політика.
Чемпіон світу з шахів, російський опозиційний політик Гаррі Каспаров в ефірі 24 Каналу назвав Орбана "троянським конем" у Європейському союзі.
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"Наразі просто немає легального способу позбутися Орбана. Його намагаються купувати, якось шантажувати", – зазначив Каспаров.Зверніть увагу! Європейська комісія готова розморозити 13 мільярдів євро для Угорщини. У такий спосіб прагнуть переконати Будапешт не ветувати допомогу Україні на 50 мільярдів євро протягом трьох наступних років.
Як російсько-українська війна вплине на міжнародні союзи
Головна проблема НАТО і ЄС полягає в тому, що вони працюють за правилами мирного часу.
Я думаю, що нинішня війна повинна змусити людей розуміти, що принцип консенсусу, який працює в НАТО і Євросоюзі, насправді в умовах такого протистояння не функціональний,
– констатував Каспаров.
Як відомо, з огляду на численні порушення Угорщини євродепутати сумніваються в її готовності очолити ЄС з липня 2024 року. Відповідну резолюцію ухвалили 1 червня.
Що ЄС може зробити з Орбаном: дивіться відео 24 Каналу
Орбан зустрівся з Путіним у Китаї
- У Пекіні 17 жовтня угорський прем'єр-міністр обговорив з російським президентом співпрацю між країнами. Зокрема, Орбан подякував Росатому за "партнерство", а Газпрому – за "виконання угод".
- До слова, під час зустрічі з Путіним угорський прем'єр-міністр назвав війну в Україні "воєнною операцією". Депутат угорського парламенту Мартон Томпош зреагував на інцидент і назвав заяву Орбана ганьбою.
- Зустріч Орбана з Путіним у Китаї занепокоїла НАТО. Однак про якісь конкретні наслідки для Угорщини мови не було.