Доведеться збільшувати відключення світла, дуже великий дефіцит, – ексміністр енергетики

Росія 10 лютого знову атакувала Україну ракетами та дронами, головна ціль – удари по енергетичній інфраструктурі. Це, звісно, вплине на відключення світла, адже вже зараз є великий дефіцит електроенергії.

Про це 24 Каналу сказав міністр палива та енергетики (у 2005 – 2006 роках) Іван Плачков. Він розповів, що такі удари та пошкодження негативно впливають на енергосистему.

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За його словами, ситуація значно погіршується.

Ми вже до сьогоднішньої атаки мали дефіцит потужності близько 4 000 мегават. А 10 лютого було пошкоджено три електростанції, тож дефіцит, ймовірно, збільшується. Також, на жаль, є попадання у високовольтні мережі на підстанціях,

– сказав Плачков.

Доведеться збільшувати відключення світла

За словами ексміністра, на жаль, через атаку енергетики змушені збільшувати відключення світла у споживачів, щоб зберегти енергосистему, бо зараз дуже великий дефіцит потужностей.

Плачков зазначив, що той імпорт електроенергії, який ми отримуємо з Європи, має на сьогодні невеликий обсяг.

"Нам обіцяють близько 2 тисяч мегават, але в нас, на жаль, збільшилася кількість регіонів зі складною ситуацією. Енергетики раніше утримували цю ситуацію і я впевнений, що вони зроблять все можливе, щоб зараз відновити пошкоджені об'єкти інфраструктури", – відповів він.

Ексміністр наголосив, що вже закінчується резервне обладнання, тому зараз на це треба звернути велику увагу. "Ми отримуємо допомогу, але в основному це генератори, це тимчасове вирішення проблеми", – додав він.

Нам треба активізувати роботу з міжнародними експертами, робити ще один енергетичний "Рамштайн", як це було раніше. Ми бачимо, скільки нам передають зброї, але немає активності щодо постачання енергетичного обладнання,

– вважає Плачков.

На його думку, керівництво держави зараз має активізувати цю роботу. "Ми віримо, що цього року буде перемога, але ще не один рік ми будемо боротися з енергетичними наслідками, а з часом ситуація стає все важчою", – сказав він.

Експерт з енергетики оцінює пошкодження в інфраструктурі не менше, ніж 60 відсотків, тому ми маємо бути готові до відключень світла по графіку чи аварійно.

Він також вважає, що нарікання людей, що в когось є світло, а в когось – ні, а також штрафи для обленерго – це зараз не на часі, нам треба вирішувати енергетичні питання.

"Ситуація зараз дуже складна, і нам треба зосередитися на тому, щоб активізувати роботу з відновлення енергосистеми", – додав ексміністр.

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