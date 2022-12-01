"Це вже майже графік": що відбувається зі світлом у Києві та чому почастішали випадки аварій

У Києві почастішали випадки аварій в електромережах через те, що жителі одночасно вмикають електроприлади, коли з'являється електроенергія. Водночас столиця уже на шляху до повернення планових графіків відключень.

Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко.

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Сьогодні обмеження споживання по Києву становило 380 МВт, а це вже майже графік. Відключалося трошки більше як 652 тисячі киян,

– зазначив Коваленко.

Чому почастішали аварії

Він також пояснив, чому наразі значно частіше почали траплятися аварії. Причини цьому дві:

По-перше, як я уже згадав, ми ще не повернулися до графіків, нам складно планувати. Тому після того, як світло подається, починають вмикати в розетки все. Автоматика вибиває від перепадів напруги, але про це нікому невідомо, всі продовжують думати, що це екстрене відключення.

По-друге, це погода. Хоч опалення зараз непогане, люди все одно користуються електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу".

Коваленко закликав споживачів не поспішати підключатися до мережі одразу після того, як їх включили.

Використовуйте електроенергію відповідально. На жаль, ми будемо мати регулярні відключення цієї зими, тому запасайтеся теплим одягом, утеплюйте оселю і вірте у ЗСУ,

– додав він.

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Як Київ готується до можливого блекауту

Віталій Кличко попросив киян мати запаси води, продуктів, теплі речі на випадок блекауту та відсутності електропостачання.

За словами мера, взимку ситуація може бути критичною, а тих пунктів обігріву, що відкрили наразі може бути недостатньо.

У Києві наразі працює 530 пунктів Незламності.

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