Спостерігаються певні покращення: яка ситуація зі світлом на Одещині

Під час масованого ракетного обстрілу 10 лютого на Одещині сили ППО спрацювали на відмінно, збили 13 ракет. В області працюють над стабілізацією енергомереж, є певні покращення.

Про це 24 Каналу повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Попри загалом складну ситуацію з електроенергією в регіоні, побутові споживачі почали отримувати більше світла.

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За словами Братчука, на Одещині досі зберігається значний дефіцит у лімітах споживання. Одеса мала влучання 10 грудня. Коли наслідки ще не були ліквідовані, сталися влучання 26 січня. До того ж 3 – 4 лютого на Одещині відбулися аварії на об'єкті енергетичної інфраструктури, що належить Укренерго.

Ситуація на Одещині станом на 10 лютого

Речник Одеської ОВА повідомив, що в регіоні спостерігається невелике покращення з електропостачанням. Критична інфраструктура перемикається на альтернативні джерела живлення – генератори, які область отримала з різних регіонів України.

Відповідно обсяг електроенергії, яка звільнилась, подають побутовим споживачам. Представник Одеської ОВА зауважив, що одесити та жителі Одеського району уже відчули покращення.

Також в тестовому режимі відпрацьовуються графіки стабілізаційних відключень, які поки чергуються з екстреними. В обласній раді сподіваються, що ця позитивна тенденція продовжиться і надалі.

Братчук також подякував усім, хто передав генератори та підтримав Одеську область у складній ситуації – ДСНС, ДТЕК, Укренерго.