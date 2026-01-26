Окупанти закидають Гуляйполе мінами з неба через неможливість штурмувати місто
- Російські війська намагаються дистанційно замінувати Гуляйполе за допомогою дронів.
- Окупанти хочуть охопити місто з півночі та півдня, проводячи штурмові дії на околицях.
Українські оборонці не дають російським військам захопити Гуляйполе, що на Запоріжжі. Через це окупанти прагнуть дистанційно замінувати населений пункт, скидаючи вибухівку з дронів.
Про ситуацію в місті розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі для Укрінформу.
Що відбувається в Гуляйполі?
За словами Волошина, противник намагається охопити місто з півночі та півдня, а також проводить низку штурмових дій на околицях Гуляйполя та наближених населених пунктів.
Противник намагається замінувати вулиці, дороги, які ведуть до Гуляйполя, двори, місцевих мешканців,
– пояснив речник.
Він уточнив, що робиться це дистанційно, за допомогою БпЛА. Ворог має на меті всіляко завадити Силам оборони проводити пошуково-ударні дії та вибивати групи росіян, які прагнуть закріпитися в Гуляйполі.
Останні новини з Гуляйполя
Російські окупаційні війська нещодавно кинули в атаку на Гуляйпільському напрямку переобладнаний "Урал-кабріолет", укомплектований піхотним підрозділом. Однак українські захисники знищили цю техніку разом із живою силою противника.
На південній ділянці фронту зростає напруження в районі від Гуляйполя до Оріхівського оборонного вузла. Російські війська діють за добре відпрацьованою схемою обходу українських позицій, ситуація може суттєво ускладнитися у разі перекидання додаткових резервів.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук переконаний, що противник застосовує тактику, яка вже неодноразово використовувалася на інших напрямках, і її розвиток може призвести до різкого загострення обстановки.
Водночас, за інформацією Сил оборони, на південному напрямку окупаційні війська значно посилили вогневий тиск. Лише за одну добу російська армія застосувала рекордну кількість авіабомб – 106 КАБів, які були скинуті по позиціях українських захисників та цивільних населених пунктах.