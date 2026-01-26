Окупанти закидають Гуляйполе мінами з неба через неможливість штурмувати місто

Українські оборонці не дають російським військам захопити Гуляйполе, що на Запоріжжі. Через це окупанти прагнуть дистанційно замінувати населений пункт, скидаючи вибухівку з дронів.

Про ситуацію в місті розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі для Укрінформу.

Що відбувається в Гуляйполі?

За словами Волошина, противник намагається охопити місто з півночі та півдня, а також проводить низку штурмових дій на околицях Гуляйполя та наближених населених пунктів.

Противник намагається замінувати вулиці, дороги, які ведуть до Гуляйполя, двори, місцевих мешканців,

– пояснив речник.

Він уточнив, що робиться це дистанційно, за допомогою БпЛА. Ворог має на меті всіляко завадити Силам оборони проводити пошуково-ударні дії та вибивати групи росіян, які прагнуть закріпитися в Гуляйполі.

