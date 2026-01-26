Укр Рус
Окупанти закидають Гуляйполе мінами з неба через неможливість штурмувати місто
26 січня, 22:28
3

Окупанти закидають Гуляйполе мінами з неба через неможливість штурмувати місто

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Російські війська намагаються дистанційно замінувати Гуляйполе за допомогою дронів.
  • Окупанти хочуть охопити місто з півночі та півдня, проводячи штурмові дії на околицях.

Українські оборонці не дають російським військам захопити Гуляйполе, що на Запоріжжі. Через це окупанти прагнуть дистанційно замінувати населений пункт, скидаючи вибухівку з дронів.

Про ситуацію в місті розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі для Укрінформу.

Що відбувається в Гуляйполі?

За словами Волошина, противник намагається охопити місто з півночі та півдня, а також проводить низку штурмових дій на околицях Гуляйполя та наближених населених пунктів.

Противник намагається замінувати вулиці, дороги, які ведуть до Гуляйполя, двори, місцевих мешканців,
– пояснив речник.

Він уточнив, що робиться це дистанційно, за допомогою БпЛА. Ворог має на меті всіляко завадити Силам оборони проводити пошуково-ударні дії та вибивати групи росіян, які прагнуть закріпитися в Гуляйполі.

Останні новини з Гуляйполя

  • Російські окупаційні війська нещодавно кинули в атаку на Гуляйпільському напрямку переобладнаний "Урал-кабріолет", укомплектований піхотним підрозділом. Однак українські захисники знищили цю техніку разом із живою силою противника.

  • На південній ділянці фронту зростає напруження в районі від Гуляйполя до Оріхівського оборонного вузла. Російські війська діють за добре відпрацьованою схемою обходу українських позицій, ситуація може суттєво ускладнитися у разі перекидання додаткових резервів.

  • Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук переконаний, що противник застосовує тактику, яка вже неодноразово використовувалася на інших напрямках, і її розвиток може призвести до різкого загострення обстановки.

  • Водночас, за інформацією Сил оборони, на південному напрямку окупаційні війська значно посилили вогневий тиск. Лише за одну добу російська армія застосувала рекордну кількість авіабомб – 106 КАБів, які були скинуті по позиціях українських захисників та цивільних населених пунктах.