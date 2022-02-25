Яка сума надійшла на спецрахунок українського війська: звіт за першу добу

Національний банк України повідомив, яка сума надійшла на підтримку Збройних Сил України. При цьому зазначають, що це тільки за добу.

Відомо, що кошти надходили як від бізнесу та громадян України, так і від міжнародної спільноти. Серед них були, наприклад, країни ЄС, США, Канади, Британії.

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"За одну добу надійшло майже 300 мільйонів гривень (в еквіваленті) на спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних Сил України", – повідомили у фейсбук представники Національного банку України.

Ми вдячні кожному, хто знайшов можливість підтримати Українську Армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні Сили України,

– сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Крім того, Національний банк України звернувся до банків України з проханням не стягувати з клієнтів комісію за зарахування коштів на спецрахунок, адже кошти спрямовуються на допомогу Збройним Силам України.



Реквізити для перерахувань у гривні та в іноземних валютах – тут.

Допис Національного банку України

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Друзі!!!

За одну добу надійшло майже 300 млн гривень (в еквіваленті) на спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Кошти на нього надходили як від бізнесу та громадян України, так і від міжнародної спільноти (зокрема з країн ЄС, США, Канади, Британії тощо).

"Ми вдячні кожному, хто знайшов можливість підтримати Українську Армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні Сили України", – сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Національний банк України звертається до банків України з проханням не стягувати з клієнтів комісію за зарахування коштів на спецрахунок, адже кошти спрямовуються на допомогу Збройним Силам України.

Нагадаємо, що Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії у зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Реквізити для перерахувань у гривні та в іноземних валютах зазначені за посиланням.