"Яка війна, така й весна": Зеленський записав відео з Києва

Володимир Зеленський записав нове відео з Києва. Президент України сказав, що "яка війна, така й весна".

Кількасекундний запис Володимир Зеленський зробив 8 березня. У цей день в Києві випав сніг.

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Володимир Зеленський записав відео із засніженого Києва

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України записав коротке відео з вулиці в столиці. Президент розповів, що у Києві випав сніг. Он така, мовляв, весна.

Ну… Яка війна, така й весна. Сумна,

– сказав президент.

Додав також: "Але все буде нормально – всіх переможемо".

Володимир Зеленський у Києві: дивіться відео



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