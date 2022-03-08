"Яка війна, така й весна": Зеленський записав відео з Києва

8 березня 2022 , 12:13
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Володимир Зеленський записав нове відео з Києва. Президент України сказав, що "яка війна, така й весна".

Кількасекундний запис Володимир Зеленський зробив 8 березня. У цей день в Києві випав сніг.

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Володимир Зеленський записав відео із засніженого Києва

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України записав коротке відео з вулиці в столиці. Президент розповів, що у Києві випав сніг. Он така, мовляв, весна. 

Ну… Яка війна, така й весна. Сумна,
– сказав президент. 

Додав також: "Але все буде нормально – всіх переможемо".

Володимир Зеленський у Києві: дивіться відео

 


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Автор: Діана Квасневська