Яка ймовірність висадки російського десанту з Чорного та Азовського морів: дані Генштабу

Росія використовує всі доступні в неї типи військ у війні проти України. Відтак окупанти можуть вдатися і до морського десанту.

Росія вже заблокувала українські порти на Чорному та Азовському морях. При цьому під обстріли потрапили іноземні кораблі.

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Однак, за даними Генштабу ЗСУ, в Чорноморській та Азовській зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції нема.

При цьому що Одеська область вже неодноразово стала центром атаки для російських військ. 3 березня вони обстріляли селище Затока. Але в той же день ворожий літак, який і обстрілював Затоку, був збитий.

На азовському напрямку найважча ситуація з Маріуполем. Окупанти вже який день намагаються захопити місто, взявши його в оточення. Але їм це не вдається – під час атак вони зазнають чималих втрат. Лише під час атаки 14 березня було вбито близько 150 окупантів.