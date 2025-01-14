Від 35 тисяч до майже 2 мільйонів: скільки у 2024 році заробляли посадовці ОП
У 2024 році найбільша заробітна плата в Офісі Президента України сягала майже 2 мільйонів гривень. Водночас найменша зарплата сягає 35 тисяч гривень.
Про це повідомляє 24 Канал, отримавши відповідь на запит у Державному управлінні справами.
До теми Зарплата Зеленського: скільки президент України заробив у 2024 році
Яка зарплата була в Офісі Президента у 2024 році
У відповідь на запит 24 Каналу у Державному управлінні справами повідомили, яку заробітну плату отримували співробітники Офісу Президента. Так, найвищий рівень зарплатні у 2024 році був у керівниці апарату ОП Марії Вітушок, яка заробила 1 903 876,16 гривні. Посадовий оклад складав 1 036 160,70 гривні, ще 382 124,83 гривні – сплачених податків та зборів.
Інші співробітники Офісу Президента отримали значно меншу зарплатню. Так, прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров отримав заробітну плату в загальній сумі 961 977, 83 гривні, при чому посадовий оклад – 282 812,29 гривні. З цієї суми також було сплачено податків на суму 195 520,87 гривні.
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква у 2024 році заробив 633 246,98 гривні, серед яких – 123 854,03 гривні посадового окладу та ще 126 857,15 гривні сплачених податків та зборів. Інший заступник Єрмака – Ігор Брусило – отримав у 2024 році 588 387,06 гривень заробітної плати. При цьому його посадовий оклад сягає 122 763,53 гривні, а податки й збори – 118 113,00 гривень.
Сам керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у 2024 році заробив на посаді 582 255,50 гривні, серед яких посадовий оклад складає 121 270,63 гривні, а ще 115 525,65 гривні – податки та збори.
Цікаво, що всі вищезгадані співробітники Офісу Президента отримали у рази більшу заробітну плату, аніж президент України Володимир Зеленський.
До слова, заступник керівника ОП Олег Татаров, який став фігурантом не одного гучного скандалу, у 2024 році отримав заробітну плату у розмірі 497 610,90 гривні, з яких посадовий оклад – 173 069,87 гривні. З нарахованої заробітної плати посадовець сплатив податки та збори згідно з чинним законодавством у сумі 98 742,98 гривні.
Що стосується інших співробітників ОП, то минулого року їхня заробітна плата складала:
- Ірина Мудра, заступниця керівника ОП – 357 337,21 гривні, з яких посадовий оклад – 108 179,13 гривні та 72 585,06 гривні сплачених податків та зборів.
- Олена Ковальська, заступниця керівника ОП – 330 490,81 гривні, з яких посадовий оклад 99 302,94 гривні та 66 044,32 гривні сплачених податків і зборів.
- Віктор Микита, заступник керівника ОП – 166 554,71 гривні, з яких посадовий оклад 44 141,72 гривні та 34 307,76 гривні сплачених податків та зборів.
- Ірина Верещук, заступниця керівника ОП – 162 824,20 гривні, з яких посадовий оклад 49 628,73 гривні та 33 584,82 гривні сплачених податків.
- Павло Паліса, заступник керівника ОП – 35 473,67 гривні, з яких посадовий оклад 9 545,45 гривні та 6 917,37 гривні сплачених податків та зборів.