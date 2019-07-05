Яка ймовірність перенесення парламентських виборів на осінь?

5 липня Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення провести пережеребкування партій. Таким чином існує імовірність перенесення виборів на осінь через неможливість вчасно надрукувати потрібну кількість бюлетенів і доставити їх на дільниці. І ця ймовірність – досить висока.

У Центральній виборчій комісії України уже заявили, що не погоджуються з цим рішенням суду та будуть його оскаржувати. Станом на сьогодні уже надруковано близько 5 мільйонів 200 бюлетенів.

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Як пояснив у коментарі 24 каналу політичний експерт Михайло Чаплига, з самого початку принаймні технічна частина забезпечення виборів відбувається у незаконний спосіб.

Закупівлі відбуваються на підставі рішення Міністерства економіки, де встановили начебто спеціальну процедуру для подібних закупівель в обхід закону. Виникає питання: якщо листом Мінекономіки можна обійти закон про державні закупівлі, то що тоді взагалі відбувається у системі державних закупівель, чи потрібен закон?

– зазначив він.

За його словами, судове рішення щодо пережеребкування є абсолютно справедливим. Жеребкування відбувається за участі всіх суб'єктів, які зареєстровані.

Тут немає інтересу якоїсь конкретної партії, це взагалі порушує всю процедуру. Тобто, якщо жеребкування відбулося за відсутності однієї з партій-учасниць голосування, ця процедура вважається недійсною. Так, ЦВК повинна провести пережеребкування для того, щоб все було згідно з законом. Чи грозить це перенесенням на осінь? За словами Михайла Чаплиги, швидше за все, так.

Наразі виходить, що ЦВК каже: "ми розуміємо, що це законно, але ми не можемо це провести, тому що ми вже витратили гроші і не зможемо закупити новий папір і так далі, тобто провести тендерні процедури". Отже, нам пропонують порушити закон і взагалі демократичність та прозорість виборів, тому що в когось не вистачає коштів?

– пояснив експерт.

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У Центральній виборчій комісії не мають думати про те, звідки вони беруть ці гроші. Вони повинні виконувати закон. Якщо в них немає грошей на виконання закону, вони про це повідомляють і все – вибори переносяться на осінь. Однак тепер все одно потрібно буде вносити зміни до бюджету, оскільки частина цих грошей уже була витрачена.

Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори повинні відбутися в Україні 21 липня 2019 року. 24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.



26 червня ЦВК провела жеребкування серед партій, зареєстрованих на позачергові парламентські вибори 2019 року, для визначення їхнього порядкового номера у списках. Однак "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі зареєстрували 30 червня, відповідно, участі у жеребкуванні партія не брала.



3 липня Аграрна партія України подала позов до суду з приводу надання РНС номеру у виборчому бюлетені без проведення жеребкування.



Рейтинг партій станом на 24 червня 2019 року / Інфографіка 24 каналу