Якби Росія знала, що у нас їх чекає таке, вони б точно побоялись сюди йти, – Зеленський

25 березня 2022 , 01:32
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Українські захисники вже місяць героїчно боронять нашу країну від російських окупантів. За словами президента Володимира Зеленського, якби загарбники знали, що їх очікує такий шалений спротив, вони побоялися б йти на війну проти України.

Президент розповів про це у своєму зверненні, повідомляє 24 канал. За його словами, хоч вже настала ніч, робота не завершується.

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Окупанти не сподівалися зустріти такий героїчний спротив українців

Зеленський зазначив, що Україна повинна рухатися вперед – до потрібного всім миру. З кожним днем спротиву захисники наближають нашу перемогу.

"Бо у цій війні просто не можна без перемоги. Так воно і буде. І не можна зупинятись навіть на хвилину. Бо кожна хвилина – це про нашу долю, це про наше майбутнє. Про те, чи нам жити", – зазначив президент.

Він додав, що розпочався 30 день війни. Вже місяць українці борються з російськими окупантами.

Якби в Росії знали, що їх чекає таке, я впевнений, вони б точно побоялися сюди йти. За цей місяць ми втримали всі основні напрямки російських ударів,
 – зауважив Зеленський.

Окрім цього, за словами президента, світ застосував проти країни-терористки руйнівні санкції. Цей процес тиску на Росію ще не завершився, адже український уряд продовжує домовлятися про нові обмеження для Росії.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

 

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Автор: Ольга Котів