Якби зателефонував, у той же момент був би посланий, – Монастирський про Трухіна

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відреагував на скандал з нардепом Олександром Трухіним, який став винуватцем ДТП під Києвом. Посадовець заявив, що до моменту публікації відео з перших хвилин після аварії не бачив його.

Главу МВС вразили кадри, які оприлюднили журналісти "Української правди". Про це Денис Монастирський розповів під час брифінгу в Прип'яті, де пройшли спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС.

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Трухін не звертався до Монастирського

Денис Монастирський заявив, що Національна поліція проводить службове розслідування щодо того, як відеозапис з'явився та потрапив до журналістів. Глава МВС наголосив, що про результати перевірки оголосять у Нацполіції.

Також Монастирський додав, що Трухін не звертався до нього з проханням допомогти у справі. Глава МВС підкреслив, що негативно ставиться до таких підходів.

Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порєшать". Мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде. Якби він зателефонував мені, у той же момент був же посланий,

– заявив Монастирський.

Крім того, глава МВС розповів, що йому доповідали у серпні щодо розслідування, однак свідчення очевидців різнилися. Водночас про відео дізналися лише після публікації в ЗМІ.

ДТП з Трухіним: головне

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін 23 серпня став винуватцем ДТП під Києвом, унаслідок якого постраждали 6 людей. Політик заперечував свою провину.

Журналісти "Української правди" оприлюднили запис з бодікамери поліцейського, який прибув першим на виклик після ДТП. На кадрах видно, як нардеп намагається домовитися з правоохоронцем.

У "Слузі народу" жорстко відреагували на публікацію відео. Нардепа одразу виключили з партії. Таке рішення ухвалила керівниця політсили Олена Шуляк.

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