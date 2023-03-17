Постачання снарядів і "формула миру": які рішення щодо України приймуть міністри ЄС у понеділок

У понеділок, 20 березня у Брюсселі відбудеться засідання міністрів закордонних справ та оборони ЄС. Головним питанням стане узгодження плану надання боєприпасів Україні та продовження підтримки від ЄС.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі з посиланням на європейського дипломата.

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За словами дипломата на правах анонімності, очікується дві наради. Спочатку зустрінуться міністри закордонних справ, а потім до них приєднаються міністри оборони. Крім того, до європейських колег приєднається онлайн глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Під час першої частини засідання очільники МЗС обговорять російську агресію проти України. Постачання та виробництво боєприпасів для України буде обговорено під час другої частини наради.

Підписання угоди щодо постачання боєприпасів

Очікується, що держави-члени прийдуть до угоди щодо тристороннього підходу допомоги Україні, запропонованим Верховним представником ЄС Жозепом Боррелем спільно з EDA та Єврокомісією. Перший крок передбачає забезпечення негайного постачання більшої кількості боєприпасів, зокрема калібру 155 міліметрів до Збройних Сил України через чинний пакет допомоги, який фінансується Європейським фондом миру.

Другий крок – це ﻿﻿координація попиту та спільна закупівля 155-міліметрових боєприпасів для поповнення запасів держав-членів та забезпечення подальшої підтримки України. І остання пропозиція - це нарощування виробничих можливостей європейської оборонної технологічної та промислової бази для задоволення попиту.

За словами євродипломата, міністри закордонних справ і міноборони підпишуть спільну угоду щодо закупівлі артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів для України у понеділок. Джерело не називає, яка кількість країн підпише документ, однак вважає, що підтримку буде достатньо. Крім того, інші охочі зможуть долучитись до ініціативи пізніше. Проєкт відкритий для всіх держав-членів ЄС, а також Норвегії.

Для підписання угоди держави повинні погодитись з усіма кроками тристоронньої угоди. Крім того, наголошується на необхідності працювати над трьома частинами паралельно, бо вони будуть посилювати одне одного.

У разі укладання угоди, міністри можуть узгодити збільшення бюджету Європейського фонду миру буде до 3,5 мільярда євро.

Наразі європейські чиновники знаходяться в тісному контакті з українською владою, щоб чітко розуміти які саме 155-міліметрові снаряди потрібні Україні.

З урахуванням термінової необхідності закупівлі 155-міліметрових артилерійських боєприпасів для України Європейське оборонне агентство визначило прискорене рішення саме для 155 мм артилерійських гармат. Це прискорене рішення тягне за собою процедуру переговорів із європейською промисловістю. Ця частина проєкту полягає в основі другого кроку, який передбачає спільну закупівлю боєприпасів швидким способом,

– зазначив дипломат.

Європейська оборонна агенція є агентством держав-членів, яка надає платформу для спільних закупівель. За словами співрозмовника, у разі дотримання усіх передумов, перші замовлення будуть розміщенні наприкінці травня.

"Перші замовлення наприкінці травня це дуже амбітний графік, але водночас реалістичний. Проте, якщо ми розмістимо замовлення наприкінці травня, ми маємо бути реалістичними щодо термінів доставлення. Я не можу сказати вам, коли перші компанії можуть поставити", – сказав представник ЄС.

Зараз питання постачання є частиною переговорного процесу. Проте, конкретні замовлення будуть стимулювати європейську промисловість нарощувати свої потужності. Однак, за попередніми даними проміжок від оформлення замовлення до постачання вироблених боєприпасів може скласти 12 місяців. Зазначимо, ЄС ідентифікував 15 підприємств в 11 країнах союзу, які можуть виробляти снаряди калібру 155 міліметрів.

Формула миру

Очікується, що чиновники обговорять формулу миру. На столі буде пропозиція від Президента України Володимира Зеленського та інші ідеї будуть розглянуті під час засідання. Крім того, може бути обговорення щодо китайської пропозиції миру. Проте, європейський дипломат зазначив, що пункти в китайському документі не повністю збалансованими. Наприклад, ідея про досягнення безпеки однієї держави шляхом іншої не відповідає ні міжнародному праву, ні європейському підходу до колективної безпеки. За словами дипломата, Європейський Союз хоче миру в Україні, однак, це не може відбутись "за будь-яку ціну".

Крім того, міністри можуть обговорити звіт від комісії ООН щодо порушень міжнародного права прав людини та гуманітарного права.

Посилення санкцій проти Росії

За словами джерела, під час наради міністри закордонних справ можуть повернутися до обговорення санкцій проти Росії, проте рішень з цього питання не очікується. Дипломат зазначив, що хоча більшість обмежень вже введено у вигляді десяти пакетів санкцій, проте ЄС не буде на цьому зупинятись.

Однак, введення санкцій проти "Росатому" – складне питання для Європейського союзу.

Щодо "Росатому" – це пов'язано з атомною промисловістю деяких держав-членів ЄС. На відміну від газу і нафти, немає простої альтернативи для ядерного палива і технічного обслуговування, які надає ця компанія для побудованих за радянськими технологіями АЕС. Це питання залишається на порядку денному,

– сказав євродипломат на умовах анонімності.

У четвер, 16 березня, до Ради ЄС приїжджав голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який відзвітував про становище Запорізької АЕС. Гроссі висловив занепокоєння через постійні відключення станції від мережі. Дипломат висловив надію, що держави - члени ЄС підтримають ідею Гроссі про "життєздатне рішення" для безпеки Запорізької АЕС.

Чорноморська зернова ініціатива

Дипломат зазначив, що можливо міністрі обговорять подовження "зернової угоди". Продовження вже було узгоджено, проте, джерело повідомляє, що наразі невідомо угода буде діяти 60 або 120 днів.

Ця угода фундаментальна тому, що це ключова частина фактичної розбіжності щодо безпеки у світі. Угода ключовою частиною продовольчої безпеки,

– зазначив співрозмовник.

Зазначимо, 23 – 24 березня європейські лідери зустрінуться в Раді ЄС й остаточне схвалення постачання боєприпасів буде за ними.