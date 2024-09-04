У Путіна лише одне завдання: чого бажає очільник Кремля

У російського керівника Владіміра Путіна надзвичайно просте завдання – повністю захопити території Донецької та Луганської областей, а потім почати торгуватися.

Коли диктатор почне це робити, то змусить визнати його як очільника держави. Російський опозиціонер Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, що не лише таке бажання має Путін.

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Яке справжнє бажання Путіна

Геннадій Гудков поділився наступним припущенням: щойно Владімір Путін почне торгуватися, то спробує нав'язати, що він справжній глава Росії, а Крим, Донеччина та Луганщина буцімто російські.

Диктатор вийде до росіян і скаже, мовляв "я великий імператор всіх часів та народів. За час моєї політичної праці півострів, Донецьку й Луганську області визнали нашими. Всі мене мають любити. Я переміг США та загалом НАТО".

Важливо зазначити, у травні на засіданнях у Кремлі обговорювалося те, що Росія веде війну максимум до 2026 року. Після нібито почнуться якісь незворотні наслідки, які загрожують всьому путінському режиму, побудованого за 25 років.

Тому вони не будуть тиснути на всю Україну. Лише спробують окупувати Донеччину та Луганщину, а потім з позиції сили почати торгуватися щодо Запоріжжя, Херсонщини та Криму. Такий у них план. Не потрібно думати, що Путін хоче Полтаву захопити й дійти до Львова,

– зазначив російський опозиціонер.

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Те, що Росія завдає ударів по українських містах та селах – у такий спосіб Москва впливає на морально-психологічний стан української спільноти, армії, політичного керівництва та союзників, які підтримують Україну.