Путін щодня слабшає: навіщо диктатору сильна ПВК "Вагнера"

Владімір Путін і надалі вливає гроші у ПВК "Вагнера". Для російського диктатора вагнерівці є особистим спецназом, який може і в бойових діях брати участь, і чинити різні розправи.

Очільнику Кремля вкрай необхідний такий особистий спецназ, тому вагнерівці й мають на фронті авіацію, танки тощо. Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков.

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Навіщо російському диктатору ПВК "Вагнера"

Певною мірою злочинне угруповання ПВК "Вагнера" виступає для Путіна альтернативою регулярній армії. На окремих ділянках найманці Євгєнія Пригожина навіть краще себе демонстрували, аніж російські регулярні війська.

Путін тримає їх (вагнерівців – 24 Канал) зокрема і для того, щоб мати управу на генералів,

– зазначив російський опозиціонер.

Водночас генералів російський диктатор тримає, щоб мати управу на Пригожина. А власник ПВК "Вагнера" є для Путіна альтернативою Рамзану Кадирову. У такий спосіб очільник Кремля й веде свої ігри вже упродовж останніх 20 років.

Чи втрачає Путін контроль над вагнерівцями

Гудков припустив, що наразі певний відхід у тінь вагнерівців є маніпуляціями Кремля. Це не пов'язано з тим, що Путін може втрачати контроль над злочинною організацією, оскільки вона неабияк залежить від нього. Так, російський диктатор може просто заборонити набирати людей серед ув'язнених або припинити надавати зброю.

"Поки там немає процесу некерованості. Він може виникнути, коли Путін буде зовсім слабкий і всі розумітимуть, що він вже нічого не вирішує", – сказав російський опозиціонер.

За його словами, очільник Кремля стає слабшим щодня, але поки це лише початок. Однак щойно Путін "піде вниз", то всі почнуть грати свої ігри.

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