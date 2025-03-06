Попри зупинку допомоги від США: у 3 ОШБр назвали 2 важливі кроки, що допоможуть Україні вистояти

Найнадійнішим гарантом безпеки для України є Збройні Сили. Втім, на тлі останніх подій, зокрема призупинення допомоги від США, українське суспільство має консолідувати усі свої зусилля, щоб мати змогу продовжувати давати відсіч Росії.

Про це 24 Каналу сказав підполковник Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. За його словами, зараз українці мають зосередитися на 2 основних аспектах – переформатування управління армії та мобілізація.

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На чому повинна зосередитися Україна

Українське військо повинне перелаштовуватися на якість та модернізацію, застосовуючи попередній досвід Збройних Сил України. Насамперед це зміна управління Силами оборони, яка додасть як мінімум ефективності та якості застосування наших військ на передньому краї.

"Перше – зміна управління щодо корпусної системи, де більш злагоджені з'єднання зможуть як контролювати підрозділи на передньому краї, так і забезпечувати й нести за них відповідальність",

– мовив Кудряшов.

Зверніть увагу! На думку командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, першими підрозділами для переходу можуть стати бригада "Азов", 13-та бригада оперативного призначення "Хартія", Третя окрема штурмова бригада та 92-га штурмова бригада.

У цивільному середовищі має відбутися покращення заходів щодо мобілізації, щоб залучати до війська нових бійців, професіоналів й, зокрема, тих тримати, хто вже має досвід, щоб передавати його новоприбулим.

Зараз спостерігається рух у правильному напрямку,

– зауважив підполковник ЗСУ.

Насамперед створюються безпілотні полки, які організовуються на базі іменитих батальйонів безпілотних систем. Вони вже показують більшу ефективність на своєму рівні. Також є кроки щодо розгалуження корпусної системи.

До слова, вже почалося практичне формування корпусів. Офіційно про перехід на корпусну структуру в лютому 2025 року оголосили президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Хоча Валерій Залужний запропонував таку ініціативу ще у 2022 році, але його пропозиція не отримала підтримки.