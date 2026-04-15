"У Путіна на столі 3 сценарії": у ЦПД розповіли, скільки ще збирається воювати Росія

Диктатор Путін зараз розглядає кілька сценаріїв, що робити далі з війною в Україні. Ситуація може розвиватися абсолютно по-різному.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що у Путіна на столі фактично зараз 3 сценарії. Однак це лише ті, про які відомо. Насправді їх може бути більше.

Чи збираються в Росії припинити війну проти України?

За словами Коваленка, перший базовий сценарій – продовження війни щонайменше до 2028 року. Там роблять ставку на цьогорічну весняно-літню наступальну кампанію. Також ворог може піти навіть на часткову мобілізацію, аби мати змогу вести активні бойові дії ще 2 роки.

Другий сценарій – "дрейф" до припинення вогню та заморожування війни. Для цього в Росії формують наратив, за яким диктатор Путін був погано проінформований щодо війни в Україні, а ситуація зайшла в тупик через дії генералів.

За усю цю "інфраструктуру" відповідає представник адміністрації президента Сергій Кирієнко. Формування різних наративів йде під візією Кирієнка та людей, які стоять нижче за нього. У цьому випадку йдеться про формування наративу, за яким не Путін винен у заморожуванні війни, а генерали,

– сказав Коваленко.

Третій сценарій – продовження війни проти України з паралельним переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року. Це можуть бути агресивні дії проти країн Балтії. На цьому тлі в Росії працюють над законопроєктом, який дозволяє використовувати армію в інших країнах для "захисту громадян РФ".

У випадку з країнами Балтії Кремль може піти на атаки дронами та залучення невеликих ДРГ по 20 осіб, які проникатимуть на території цих держав для певних операцій.

Ось такі 3 сценарії існують. Під це різні пули формулюють суспільні думки. Однак в Росії є люди, яким Кирієнко не подобається. Вони натякають, що Кирієнко програє все і всюди, пригадуючи поразку Орбана в Угорщині, невдалі для Росії вибори в Молдові та Румунії. Паралельно ж там готують платформу під кожен сценарій розвитку подій, який обере Путін стосовно війни,

– зазначив Коваленко.

