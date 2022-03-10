Які часи, така і розпаковка: холодноярівці показали, як збирають російські снаряди
Джерело:фейсбук 93-тьої ОМБр Холодний Яр
Бійці 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" показали зброю, яка мали вилетіти з дул російських танків по українцям. Українські бійці відвантажили боєкомплекти.
Відповідну інформацію оприлюднили у 93-тій окремій механізованій бригаді "Холодний Яр. Про це вони розповіли на 15 день війни, яку Росія почала проти України.
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Українські бійці пообіцяли окупанту "повернути" зброю
Ці снаряди обов'язково повернуться своїм власникам, нехай не ображаються,
– заявили відважні українські бійці.
Зокрема у бригаді пояснили, що спочатку підбили російський танк. Після цього місцеві люди його спалили.
Машина об'їжджала танк й перевернулась. Машину поставили на ноги, проте знаряди залишились лежати. Згодом українські бійці вивантажили зброю.
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