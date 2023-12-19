Lexus, BMW, Audi: "Слуги народу", судді, працівники МВС та ДБР у 2022 задекларували елітні авто

Журналісти зайнялися аналізом Державного реєстру декларацій, які знову стали публічно доступними з 10 грудня. Завдяки цьому вдалося дізнатися, які елітні авто задекларували нардепи та службовці торік.

Журналісти-розслідувачі виявили, що від початку повномасштабного вторгнення чимало держслужбовців розжилися елітними автомобілями. Зокрема мовиться про нардепів від "Слуги народу", співробітників МВС та ДБР, суддів районних і апеляційних адміністративних судів.

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Сергій Шабельніков – LEXUS NX 350H 2022 року випуску

Цю автівку у грудні придбав суддя Харківського апеляційного суду Сергій Шабельніков. Він зазначив, що обійшлося авто у 2 мільйони та 185 тисяч гривень.



Шабельніков купив Lexus / Інфографіка "Схеми"

Як пояснив покупку? Коли журналісти "Схем" спитали його про авто, то суддя коротко заявив, що "вся інформація буде в декларації". На інші коментарі він буцімто "не має часу, оскільки займається службовою діяльністю". Пізніше перетелефонував і заявив, що купив машину за власні кошти. Мовляв, "у Харкові потрібна надійна автівка", і що він "із колегами допомагає ЗСУ".

Тетяна Шинкар – AUDI Q7 2022 року випуску

Вона – суддя Восьмого апеляційного адмінсуду. Й у вересні Тетяна Шинкар стала власницею розкішного авто, вартість якого – 2,7 мільйона гривень.



Шинкар купила Audi / Інфографіка "Схеми"

Як пояснила покупку? Запевнила, що "зробили замовлення на цю автівку ще рік перед тим". Зазначила, що не було вибору, адже "ми проплатили перший внесок".

Ростислав Ференц – Toyota Corolla 2023 року випуску

Власником новенької автівки, вартість якої, згідно з декларацією, 1 мільйон та 338 тисяч гривень, – суддя Турківського районного суду на Львівщині.



Ференц купив Toyota / Інфографіка "Схеми"

Як пояснив покупку? У повідомленні до НАЗК зазначив, що цьогоріч взяв кредит на покупку цього авто. Журналістам він повідомив, що оформив кредит, щоб дружина мала можливість придбати авто. На питання щодо останньої моделі авто, відповів: "Інших, можна так сказати, інших не було".

Олександр Михайлов – TESLA Model Y 2020 року випуску

А от директор Департаменту інформатизації МВС України у травні 2022 року отримав від матері допомогу у розмірі 898 тисяч гривень. Цікаво, що вже наступного дня він придбав собі TESLA Model Y 2020 року випуску, вказавши вартість у 1,2 мільйона гривень.



Михайлов купив Tesla / Інфографіка "Схеми"

Як пояснив покупку? Він зазначив, що "готовий відповідати на питання особисто, а не по телефону". Правда не сказав, коли зможе, бо "зараз не може, працює".

Олександр Говорущак – BMW X5 2018 року випуску

А от керівник відділу ДБР 15 вересня 2022 року подав до НАЗК декларацію. У ній він вказав, що став власником позашляховика, який оцінив у 1 мільйон і 350 тисяч гривень.



Говорущак купив BMW / Інфографіка "Схеми"

Як пояснив покупку? Журналісти спитали його, чи доцільно під час війни здійснювати таку покупку. Він відповів: "чому ви вирішили, що я відповідати повинен?" Також зазначив, що його не цікавить посвідчення журналіста і наголосив, що "в декларації все зазначено, дивіться, вивчайте".

Вадим Борець – BMW X7 XDRIVE 30D 2022 року випуску

А от заступник міського голови Ужгорода наприкінці 2022 року зазначив, що став власником позашляховика, вартість якого, як він вказав, півтора мільйона гривень.



Борець купив BMW / Інфографіка "Схеми"

Як він це пояснив? Журналісти попрохали дати коментар, на що він заявив, що "не знає, з ким розмовляє". Він запропонував журналістові приїхати до Ужгорода.

Сергій Бабак – BMW 530E 2019 року випуску

Цю обнову вказав у декларації глава комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Нардеп від "Слуги народу" вказав, що обійшлася автівка у 1 мільйон і 200 тисяч гривень.

Євген Пивоваров – Audi A8 2020 року випуску

А от декларація ще одного нардепа від "Слуги народу" свідчить, що він розжився автівкою за 1 мільйон і 300 тисяч гривень.



Бабак і Пивоваров теж купили іномарки / Інфографіка "Схеми"

Телефоном обидва народні обранці коментувати декларації відмовилися. Пізніше Сергій Бабак надіслав повідомлення. Він зазначив, що перед покупкою автівки продав іншу BMW за 600 тисяч гривень. І що допомагає ЗСУ, "хоча на цьому і не піариться".

У розслідуванні зазначили, що після відновлення доступу до декларацій стало зрозуміло, що на заваді оновлення автопарків українських суддів, правоохоронців і депутатів повномасштабне вторгнення не стало.