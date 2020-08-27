Комітети Верховної Ради обговорюють та опрацьовують законодавчі ініціативи, які потрапляють на розгляд парламенту. Однак вони не завжди публікують повну інформацію та не висвітлюють належно свою діяльність.

Робота комітетів має бути відкритою для громадськості, повідомляють у телеграмі громадського руху "Чесно".

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Українське законодавство вимагає оприлюднювати плани роботи, розклад, затверджені акти, протоколи та стенограми комітетів.

Однак з часу початку роботи Верховної Ради 9-го скликання комітети не завжди публікують повну інформацію й не висвітлюють належно свою діяльність,

– йдеться у повідомленні.

Частина комітетів записує свої засідання та викладає їх у ютубі, інші – навіть не оприлюднюють протоколи.

Які комітети парламенту найменш прозорі:

1 місце – комітет з питань нацбезпеки;

2 – зовнішньої політики;

3 – економіки.



Найменш прозорі парламентські комітети / Інфографіка "Чесно"

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Зверніть увагу! Раніше Комітет виборців оцінив роботу лідерів фракцій Верховної Ради у 2020 році. Проаналізували участь в пленарних засіданнях Ради та в голосуваннях, а також відвідування засідань комітету й успішність законодавчої роботи. Найкращі показники у представників "Європейської Солідарності" та "Голосу", найгірші – в ОПЗЖ.