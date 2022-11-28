Неймовірна зброя фільмів: які можливості відкрили б для України Gray Eagle і Patriot

ППО Patriot та дрони Gray Eagle значно зміцнили б обороноздатність України. Якщо партнери нададуть ЗСУ це озброєння, то наше небо стане більш захищеним від російських ракет.

Про те, які можливості для України відкриють Gray Eagle і Patriot, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Це відбулося в ефірі національного телемарафону.

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Зброя, яка бореться зі злом

Дрони Gray Eagle часто показують у фільмах, як ефективну зброю для боротьби зі злом. Ці безпілотники стали б підсиленням для Збройних Сил України на певних напрямках. Хоч російська ППО і знищує різні види БпЛА, Gray Eagle точно були б корисними.

Ігнат розповів і про системи ППО Patriot. За його словами, це далекобійний комплекс, який може збивати цілі на відстані до 150 кілометрів. Це дуже багато, адже інші системи ППО, які є на озброєнні України, працюють на відстані 40 – 70 кілометрів.

З характеристикою у 150 кілометрів можна розмістити ці комплекси на певній відстані один від одного. Тобто 3 – 4 установками можна перекрити досить велику ділянку повітряного простору,

– пояснив Ігнат.

Крім того, у Patriot є декілька модифікацій. Остання з них може збивати балістичні цілі.

До речі, у ППО Patriot – сучасні радари, які можуть виявляти найменші цілі. А, за словами Ігната, виявлення цілей є основним для того, щоб потім їх знищити.

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Молоді воїни ЗСУ швидко вчаться користуватися новим озброєнням

Щодо того, чи знатимуть наші військові, як користуватися новою технікою, питань взагалі немає. Наші воїни швидко опановують нову зброю.

Це молоді хлопці, випускники Харківського університету Повітряних сил. Вони майбутнє нашого війська, адже всього лиш за кілька тижнів опанували новітню техніку,

– наголосив Ігнат.

Крім того, нова техніка не є дуже складною у користуванні, адже працює в автоматичному режимі, де людський фактор зводиться до мінімуму.

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Виробником ЗРК Patriot є Німеччина. Поки Бундестаг не дасть згоди, наша країна не зможе отримати це озброєння. Водночас Gray Eagle є американськими. За даними ЗМІ, Білий дім не хоче передавати ці дрони Україні, бо боїться ескалації.