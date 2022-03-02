Які напрямки використовують російські окупанти для переховування та переміщення техніки

Київська військова адміністрація заявила, що російські окупанти використовують Вишгородські та Житомирські напрямки, а також напрям Димер – Іванків для переховування та переміщення військової техніки.

Все через те, що саме на цим напрямках у громадах склалася складна гуманітарна ситуація.

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За даними Київської ОВА, окупанти не дають волонтерам проїхати до цивільного населення з продовольчою допомогою. Росіяни відкривають вогонь на ураження.

Проте у відомстві переконують, що в будь-якому випадку доправлять допомогу для людей, які цього потребують.

Додаио, що 2 березня російські військові атакували блокпост з повітря у місті Коростень, що на Житомирщині. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, ще п'ятеро поранені.

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