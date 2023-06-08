Є розбіжності серед мешканців веж Кремля, – ГУР про те, як сиплеться "колективний Путін"

В українській розвідці повідомили, що в Росії існує проблема з донесенням інформації до вищого керівництва. Водночас "колективний Путін" стає все більш агресивним і не довіряє оточенню.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов сказав, що у Кремлі все більше людей, які мають розбіжності в думках щодо дій та майбутнього Росії.

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Хто має найбільше важелів впливу у Росії

За словами Юсова, нині найвагоміші позиції у Росії має Микола Патрушев – секретар Ради Безпеки Росії.

Патрушев традиційно залишається суб'єктом, який впливає. Мєдвєдєв – абсолютно номінальна історія. Шойгу залишається в процесі. Великою мірою, можливо, навіть уже не з власної волі, але тут уже тікати немає куди,

– сказав він.

Представник ГУР заявив, що коло звужується, і "той самий колективний Путін стає агресивним і все менше довіряє оточенню". Навіть питання донесення інформації й прийняття адекватного рішення стає все більш проблематичним. Тобто ті, хто засідають у Кремлі, вже не довіряють одне одному.

Історія з підривом Каховської ГЕС це саме той приклад. Я думаю, що ця історія відверне частину, можливо, навіть останніх прихильників, які у власному оточення залишались,

– заявив Юсов.

У Кремлі все більше розділяються думки

Андрій Юсов сказав, що тепер дії Кремля критикують не тільки російські так звані воєнкори та Пригожин. Ба більше, наразі розбіжності вже є не лише серед окремих політичних осіб, а й серед "мешканців веж Кремля". Вони по-іншому бачать життя Росії після Путіна і хочуть боротися за свої нові місця "під сонцем".

Попри це, Юсов наголосив, що Росія досі є небезпечною і найбільшу небезпеку становлять саме російські спецслужби. На їхню роботу, утримання та проведення операцій в Росії виділяють найбільше ресурсів, тож "недооцінювати їх не варто".