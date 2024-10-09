"Тренування бойовиків у Сирії і страта військових": нові фейки роспропаганди про Україну в світі

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Російська пропаганда, що працює на західну аудиторію, продовжує активно викривляти дійсність і вже в традиційний для себе спосіб називає біле чорним. Нові приклади цинічних фейків від росіян – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Страта українських полонених: як росіяни намагаються себе відбілити

Прикладом поширення росіянами фейків у Франції є спроба відбілити задокументований воєнний злочин – страту українських полонених російськими окупантами.

Розрахунок пропагандистів простий та цинічний – вони виходять з того, що іноземні читачі не надто добре розрізняють військову форму росіян та українців, а тому просто беруть відео, яке стало доказом злочину росіян – нічого в ньому не міняють, але видають геть інакше його трактування.

У підсумку виходить, що це нібито не росіяни вбили українців, яких взяли в полон і мали б дотримуватись приписів правил і звичаїв війни, а навпаки "українські карателі" знайшли "ополченців" з так званої "днр" і вбили їх на місці.

Саме так подають цей епізод франкофонні ресурси:

До того ж останній подає як першоджерело російський Z-канал "Мертвые укропы 18+", адміни якого, розуміючи, що читачі можуть відрізнити форму українців і росіян, вигадали взагалі іншу історію: нібито на відео розстріл польськими найманцями (так, саме ними) бійців "Азову", які вирішили дезертирувати. Тобто бачимо брехні другого рівня поверх брехні першого.

Та правду встановити дуже просто, варто лише пошукати першоджерело відео, а також послухати пряму мову самих окупантів. Хоча б полоненого бійцями Третьої штурмової росіянина – учасника розстрілів українців. Тоді все стане на свої місця.



Але, на жаль, так зроблять далеко не всі – сама концепція медійного споживання часто заперечує фактчекінг, а значить – черговий російський брутальний фейк матиме шанс засмітити мозок довірливим людям.

Фейковий український слід у Сирії

Також сайти російських фейкньюз активно поширюють дезінформацію щодо присутності України в Сирії та стверджують начебто українці тренують сирійських бойовиків.

Державні російські інформаційні агентства та пропагандистські телеграм-групи у вересні поширили повідомлення про те, що в середині червня в місті Ідліб невідомі "представники" України нібито зустрілися з членами військового угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", що бере участь у громадянській війні в Сирії.

Російські ЗМІ стверджують, що нібито "представники українського уряду" намагалися обміняти "чеченців, туркменів і грузинів", які воювали в Сирії та утримуються "Хайят Тахрір аш-Шам", на 75 безпілотників за умови, що ці безпілотники будуть використані проти росіян.

У такий спосіб Росія хоче створити наратив, що Україна нібито є "терористичною державою", а не сама Росія, яка підтримує активні відносини з талібами, "Хезболлою", ХАМАС, ІДІЛ та численними терористичними групами в Африці, а в Сирії організувала справжній геноцид місцевого населення. Зокрема, за допомогою хімічної зброї.

Але тепер російська пропаганда намагається подати, що це Україна прагне використати хімічну зброю в Сирії, а ніяка не Росія.

Україна також прагне розширити свій вплив в окремих регіонах Африки, таких як Сахель, де присутність російських військ разом з місцевими урядами є значною… Київ намагається протидіяти російсько-африканському співробітництву, вербуючи найманців і сприяючи незаконним діям певних повстанських угруповань. Ця діяльність спрямована на послаблення результатів допомоги у сфері безпеки, яку надає Росія в цьому регіоні. 6 серпня Малі, а потім Нігер оголосили про розрив дипломатичних відносин з Україною. Дві африканські країни звинувачують Київ у причетності до загибелі малійських солдатів під час зіткнень з повстанцями наприкінці липня. Україна активізувала свої таємні операції проти цивільних об'єктів на території Росії. За даними Слідчого комітету Росії, українські спецслужби залучили радикальних ісламістів до підготовки та здійснення теракту в "Крокус Сіті Холі" в Москві, в результаті якого загинули 145 осіб і 551 отримали поранення,

– французький підрозділ RT навалює фейків на лопаті.

Джерелом фейку є заяви міністра зовнішніх справ Росії воєнного злочинця Сергєя Лаврова. Той, коли не зайнятий розповідями про квадроберів, починає розповідати про "злочини українців". Але не лише Сирія стала полігоном для "київського режиму".

Пропагандисти не зупиняються та додають до українських сфер впливу ще й Африку, а також заявляють, що саме Україна, а не ІДІЛ стоїть за терактом в "Крокус Сіті Холі". Постає питання – росіянам самим нестрашно від такого?

Справа African Stream – злочин і кара

Активно російська пропаганда працює і на африканську аудиторію. Осердям росіян стала платформа African Stream. Справи йшли настільки добре, що на активність пропагандистів звернув уваги Держдеп, а його очільник Ентоні Блінкен звинуватив African Stream у зв'язках з Росією і російською пропагандистською платформою RT.

У Німеччині, наприклад, RT таємно керує берлінською англомовною платформою Red, яка є наступницею нині неіснуючої платформи Redfish, пов'язаної з RT. RT також таємно керує онлайн-платформою African Stream, яка охоплює широкий спектр соціальних медіа-платформ. Як зазначено на сайті телеканалу, African Stream зараз є "панафриканською цифровою медіа-організацією", що базується виключно на платформах соціальних мереж і зосереджена на наданні голосу всім африканцям як у себе вдома, так і за кордоном. Насправді ж він дає голос лише кремлівським пропагандистам. Дії, які ми викриваємо сьогодні, і дії, які ми викрили минулого тижня, не охоплюють повного обсягу зусиль Росії з підриву демократії – це далеко не все. Російське озброєння дезінформації для підриву і поляризації вільних і відкритих суспільств поширюється на всі частини світу,

– заявив Ентоні Блінкен.

Далі за справу взявся Google та 1 жовтня 2024 заблокував електронну пошту і віртуальні сховища African Stream. Пропагандистам стало дуже боляче (було заблоковано доступ до Gmail і хмарних сервісів Google) і вони почали волати про цензуру та утиски свободи слова. До речі, цікаво, щоб з ними було, якби вони спробували так само качати права у себе в Росії?

Свобода слова дійсно має важливе значення, але діяльність ЗМІ, які поширюють дезінформацію та пропаганду авторитарних режимів, аж ніяк не пов'язана зі свободою слова, навпаки – вона становить загрозу для неї, оскільки вони заповнюють інформаційний простір упередженим контентом, заважаючи читачам споживати правдиві та об'єктивні репортажі.

Саме цим займається African Stream, контент цього медіа збігається з порядком денним російських і проросійських сайтів, а значить, є шкідливою пропагандою.