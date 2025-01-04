Були визначені ще за часів Другої світової: які 3 групи цілей в Росії підлягають ураженню

Збройні Сили України регулярно завдають ударів по стратегічних об'єктах на території Росії. Ці атаки свідчать про виконання важливих принципів ведення війни.

Про це 24 Каналу сказав генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко. Він назвав, які 3 групи цілей в Росії підлягають ураженню.

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ЗСУ системно атакують 3 групи цілей у Росії

Військовий експерт зазначив, що цілі стратегічного рівня для ураження на ворожій території були визначені ще за часів Другої світової війни. Зокрема американці та британці атакували стратегічні об'єкти фашистської Німеччини.

Оскільки закони війни об'єктивні, то ми теж здійснюємо удари,

– мовив Романенко.

Найбільш ефективно в морських портах підривати склади з паливно-мастильними матеріалами. Друга група цілей для ураження – підприємства, які виробляють озброєння, техніку та боєприпаси.

Цілі третього ряду – аеродроми. Вони включають й інфраструктуру на землі, склади з озброєнням та паливно-мастильними матеріалами, літальні апарати тощо.

Завжди аеродроми були, є й будуть важливими цілі для завдання ударів,

– зазначив військовий експерт.

Зараз відбувається активний розвиток українських дронів та ракет. До слова, впродовж 2024 року український військово-промисловий комплекс виробив більш як сто одиниць ракетного озброєння.

Нагадаємо, що 2 та 4 січня Сили оборони атакували військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі. Також у ніч проти 4 січня під ударом українських дронів опинилося підприємство "Авангард", яке входить до одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії.

Крім цього, 4 січня невідомі безпілотники атакували російський морський торгівельний порт Усть-Луга.