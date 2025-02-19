Залужний назвав три головні переваги, які має Росії на полі бою

Валерій Залужний окреслив головні переваги Росії на полі бою. За його словами, є три аспекти в яких Україна відстає від країни-агресорки.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на посла України у Великій Британії Валерія Залужного під час заходу NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості".

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Які переваги має Росія на полі бою

Залужний розповів про три ключові переваги, які наразі має Росія у війні. За його словами, першою проблемою є відставання у розвитку безпілотних систем на оптоволокні, що дає російським військовим технологічну перевагу.

Другим викликом є неможливість масового застосування керованих авіабомб, а також ефективного захисту від них.

Третій фактор – обмеженість людських ресурсів, адже Україна не може дозволити собі такі втрати, як Росія.

Залужний резюмував, що саме поєднання цих трьох компонентів забезпечує Кремлю певні тактичні переваги на полі бою.

До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ також відповів на питання стосовно того, чи планує він балотуватися в президенти. Залужний не заперечив цього, але зазначив, що "поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу".