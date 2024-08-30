Нічого не оголошуватимуть: у Кремлі мають жорсткий план щодо мобілізації

Російська армія потребує додаткової живої сили на фронті. Залучити нові ресурси можна лише за допомогою мобілізації, яку Кремль боїться оголошувати.

Однак до 6 вересня військкомати повинні повністю звести баланс, завершити всі організаційні заходи підготовки до мобілізації й чекати команди. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Плани Кремля щодо мобілізації

Втім, військкомати не знають, коли буде ухвалене політичне рішення щодо мобілізації. Як зазначив російський опозиціонер, людей збиратимуть навіть із Москви, Санкт-Петербургу, Краснодару, Єкатеринбургу та інших великих міст Росії.

Нічого не оголошуватимуть. Річ у тім, що зараз мобілізація була частково замінена на контрактну мобілізацію, на конвеєр найманих вбивць, який працював у Росії за великі гроші. Але зараз хочуть зробити примусово. Йдеться приблизно про таку саму хвилю, яка була у вересні 2022 року,

– мовив Гудков.

Можливо, це супроводжуватиметься істерикою в пропаганді. Але загалом, коли давалася команда підготувати військкомати та з'ясувати мобілізаційний ресурс, не передбачалося політичного підґрунтя, що хтось звернеться до суспільства. Просто була команда – готуватися.

"Зараз військкомати завершують підготовку. Вирішується, чи вистачить мобілізаційного ресурсу для виконання поставленого завдання. Якщо не вистачить, то вони розглядають питання про студентів, щоб призвати їх з військової кафедри", – додав російський опозиціонер.