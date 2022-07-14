У мовного омбудсмена визначили посадовців, які порушують закон про державну мову

14 липня 2022 , 16:39
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Уповноваженого із захисту мови

Попри те, що в Україні йде війна, деякі посадовці продовжують порушувати закон про державну мову. З 16 липня на них почнуть накладати штрафи.

За результатами огляду застосування державної мови, закон порушують 25 посадовців. Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Цікаво прочитати Я не до кінця вірю, – Олександр Педан про виправдання Полякової та Єфросиніної через мову

Він наголосив, що органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здебільшого використовують державну мову у своїй діяльності. Натомість порушення зустрічалися серед начальників військових адміністрацій, посадових осіб місцевих рад, керівників комунальних підприємств. Вони зафіксовані у телевізійних ефірах, соціальних мережах й Telegram-каналах.

Хто із держслужбовців порушує закон про мову

Станом на сьогодні недержавну мову продовжують використовувати:

Начальники військових адміністрацій:

  • Олег Буряк – голова Запорізької ОДА;
  • Олександр Вілкул  – начальник Криворізької ОВА;
  • Сергій Гайдай – голова Луганської ОДА;
  • Віталій Кім – голова Миколаївської ОДА;
  • Павло Кириленко – голова Донецької ОДА;
  • Дмитро Лунін – очільник Полтавської ОДА;
  • Вадим Лях – Начальник Слов'янської міської військової адміністрації;
  • Олег Синєгубов – голова Харківської ОДА.

Представники органів місцевого самоврядування:

  • Вадим Бойченко – Маріупольський міський голова;
  • Ірина Бондаренко – начальниця управління з питань фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради;
  • Олександр Брикалов– Мирноградський міський голова;
  • Юлія Віклієнко – заступниця директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради;
  • Олександр Добровольский – заступник Покровського міського голови;
  • Дмитро Жеман – заступник Одеського міського голови;
  • Олександр Ляшин – депутат Маріупольської міської ради;
  • Сергій Нікітін – депутат Дніпровської міської ради;
  • Олександр Саюк – Нікопольський міський голова;
  • Ігор Терехов – Харківський міський голова;
  • Руслан Требушкін – Покровський міський голова;
  • Геннадій Труханов – Одеський міський голова;
  • Іван Федоров – Мелітопольський міський голова;
  • Борис Філатов – Дніпровський міський голова
  • Віталій Цуркан – заступник директора департаменту Одеського міського господарства.

Керівники установ комунальної форм власності:

  • Ірина Кондратова  – директорка КНП "Обласний клінічний перинатальний центр "Харківської обласної ради;
  • Світлана Лаврюкова – директорка КНП "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради.

Держслужбовці у виступах та інтерв'ю, що розміщувалися на YouTube-каналах та сторінках офіційних каналів у Telegram:

  • Володимиром Зеленський – Президент України;
  • Олексій Арестович – позаштатний радник голови Офісу Президента;
  • Антон Геращенко – радник Міністра внутрішніх справ;
  • Сергій Гайдай – голова Луганської обласної державної адміністрації;
  • Сергій Осадчук – голова Чернівецької обласної державної адміністрації;
  • Геннадій Труханов – Одеський міський голова.

Як каратимуть порушників

Використання недержавної мови підпадає під адміністративні правопорушення. Так, до посадовців почнуть застосовувати попередження та штрафи від 3400 до 8500 гривень. Якщо ж закон буде порушено вдруге протягом року, розмір штрафу становитиме від 8500 до 11900 гривень.

До теми – Українець відповів на ганебну заяву Полякової та Єфросиніної про рос мову: дивіться відео

 

Автор: Катерина Сердюк