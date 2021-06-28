25 років Конституції України: які права гарантує українцям Основний Закон держави

Конституції України виповнюється 25 років. Вона гарантує кожному з нас чимало прав, однак, як показують соціологічні дослідження, лише 10% українців знають, що саме закріплено в Основному Законі держави.

З нагоди відзначення Дня Конституції України, до речі, єдиного державного свята, яке прописане в самій же Конституції, Міністерство культури та інформаційної політики презентувало проморолик про базові права українців. І для кращого запам’ятовування статті Основного Закону "загорнули" у вірші.

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Крім того, у відео розповідають про символи України, закріплені в Конституції, про те, що єдиною державною мовою є українська. Мовиться і про непорушність державного кордону та суверенітету, а також наголошують, що Крим є беззаперечною частиною нашої держави.

Після Акту про проголошення незалежності України, цей документ став другим наріжним каменем у будівництві української демократії. Як і будь-яка демократична конституція, український Основний Закон ставить повагу до людської гідності та свободи за найвищу цінність, – мовиться у повідомленні Мінкультури.

Мінкультури презентувало проморолик до 25-річчя Конституції України: дивіться відео

Які права та обов'язки гарантує Конституція України

Кожен громадянин України має право:

На життя.

На повагу до своєї гідності.

На свободу та особисту недоторканність.

На недоторканність свого житла.

На таємницю кореспонденції.

На невтручання у своє особисте та сімейне життя.

Право перебувати на території України та у будь-який час повернутися додому.

На свободу думки і слова.

На свободу світогляду і віросповідання.

Має право об’єднуватись у політичні партії чи громадські організації.

Брати участь у мітингах і демонстраціях.

Має право на приватну власність.

На працю та відпочинок.

Право на житло.

На достатній життєвий рівень.

На медичну допомогу.

На безпечне довкілля.

Право на освіту.

На відшкодування шкоди, завданою державою.

Обов’язки громадянина України