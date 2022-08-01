Військовий експерт назвав найбільш небезпечні російські ракети

1 серпня 2022 , 21:43
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Визначати найнебезпечнішу зброю серед усього спектру доволі складно, адже якою б вона не була – все одно стріляє та вбиває. Зокрема, це стосується і ракет.

Будь-яка ракета може вбити

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, журналіст та головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, людині, пересічному громадянину байдуже, що у нього летить та чим намагаються вбити – "Калібром" чи Х-22. 

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Усі ці ракети використовуються виключно для терору цивільного населення. Це їхня головна мета. Для них ціль – не якісь там об'єкти, а просто місто,
– вважає експерт. 

На його думку, це – перше, що потрібно розуміти, оцінюючи будь-які дії росії. Це – терористична держава, терористичне угруповання, і шукати логіку в тому, що роблять росіяни не треба. 

Балістичні ракети – найскладніші для ЗРК

Якщо все ж розглядати це питання детальніше, можна сказати, що у випадку війни з росією – кожна ракета складна для перехоплення, бо має свої особливості. 

Як пояснив Катков, якби росіяни використовували якісь певні ракети, до цього можна було б пристосуватися. Однак окупанти постійно застосовують різні ракети, ба більше – комбінують їх. Тобто в одному залпі можуть бути, до прикладу, і крилаті ракети, і Х-22, і балістичні "Іскандери".

За словами військового експерта, якщо узагальнити, то найбільш небезпечними є ті ракети, що мають мінімальний час від старту до ураження цілі. До прикладу, якщо загарбники випускають крилату ракету з Каспійського моря на висоті близько 10 тисяч метрів, її можна побачити на значній відстані – у кілька сотень кілометрів. Ба більше вона летітиме досить довго – протягом годин, схоже до звичайного пасажирського літака. 

 

Олег Катков

військовий експерт, журналіст та головний редактор Defence Express

Пуск такої ракети як "Іскандер-М", балістичної, ми побачимо теж майже одразу, але вона летить до цілі значно швидше. З моменту пуску до ураження може минути 5 – 7 хвилин. 

Відтак, чим менше у громадян є часу на те, щоб перейти в укриття, тим небезпечнішою є ракета. Крім того, балістичні ракети можна виділити ще і як найскладнішу ціль для наших зенітно-ракетних комплексів

"Коли звучить повітряна тривога, вона звучить не для того, щоб створити звук, а попереджає про те, що краще зайти в укриття, чим величезна кількість людей нехтує", – додав експерт. 

Повний стрім з Олегом Катковим на 24 каналі: дивіться відео

Ракетні обстріли українських міст: останні новини

  • Ввечері 31 липня російські окупанти вдарили 2 ракетами "Іскандер" по Одеському району. Їх випустили з території тимчасово окупованого Криму. Від розриву ракет в повітрі розлетілися так звані теплові пастки.  
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  • Унаслідок цього обстрілу загинув Герой України, бізнесмен та генеральний директор підприємства "Нібулон" Олексій Вадатурський. Разом із ним загинула дружина. 
Автор: Софія Гусєва