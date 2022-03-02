Які ще військові об'єкти "загрожують" Росії, Софійський собор? – Зеленський

Росіяни продовжують гатити по мирних містах і селах. Вони обстріляли Бабин Яр. Володимир Зеленський поставив запитання: які ще військові об'єкти "загрожують" Росії.

Володимир Зеленський 2 березня записав нове відеозвернення. У ньому розповів, зокрема, про атаки ворога на історичні пам'ятки України.

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Що далі – Софійський собор? – Зеленський

Президент зазначив, що росіяни нічого не знають про українську історію. Однак вони мають наказ – стерти її. Тому загарбники й обстріляли 1 березня меморіальний комплекс "Бабин Яр".

У ніч на 2 березня росіяни продовжували бити по українських містах. "Бомби. Ракети. Артилерія. Кулемети. По мирних людях. Знову. По житлових кварталах. Знову. Маріуполь, Харків, Київ, Житомир та інші міста і селища України", – продовжив глава держави.

Зеленський наголосив, що це не може пояснюватись жодною людською причиною та жодною Божою причиною.

Що ж тоді далі, якщо вже – Бабин Яр? Які ще військові об'єкти загрожують Росії? Які ще "бази НАТО"? Софійський собор? Лавра? Андріївська церква?

– запитав політик.

Він підсумував: щоб там не хотіли вороги, "чорт з ними, а з українцями – Бог".

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