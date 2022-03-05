Які в сраку дружні стосунки? Будуть горіти всі в пеклі, – Притула про росіян

Підтримка путіна всередині росії є наслідком десятків років пропаганди. У росіян нема шансів перемогти навіть власний злочинний режим.

Про це в ефірі 24 каналу розповів український політик, телеведучий та волонтер Сергій Притула. Спротиву режиму від маси росіян, яка не наділена критичним мисленням, він особисто не очікує.

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У відповідь на питання про те, що буде після кінця війни з відносинами росіян та українців, Притула сказав: "Про які в сраку дружні стосунки може мовитись, якщо ці тварі вбивають наших дітей. Вони будуть горіти всі в пеклі за це".

Неважливо, наскільки росіяни шкодували про дії путіна чи російської армії, чи не шкодували, сказав Притула. Він не побачив жодної людини, яка б могла протиставити путінській агресії всередині росії хоча б щось.

Чітка різниця між українцями та росіянами

Наразі чітко можемо бачити різницю між українцями та росіянами. Тому що спроби загнати українців в некомфортні рамки, де ми почуваємо себе приниженими – призвели до двох революцій за 10 років, зазначив політик.

Обидва рази людина, як хотіла "нагнути" державу і народ – програвала. Змушена була втікати, додав Притула. В росіян нема шансів на щось подібне, вони не мають сили волі.

Єдине, що там колись може відбутись – це бездумний "рускій бунт", наслідки якого мені абсолютно незрозумілі і непердебачувані,

– сказав Сергій Притула.

Український політик додав, що навіть санкції проти росії не допоможуть – росіяни будуть жерти лапки, але будуть молитися на путіна.

Сергій Притула про росіян: дивіться відео

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