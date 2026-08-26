"Є певна неохоча повага": Келлог пояснив відносини Трампа і Зеленського

Дональд Трамп поважає Володимира Зеленського, хоча й неохоче. Обидва президенти дуже схожі, тому у них непрості стосунки.

Про це колишній спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог сказав в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

Які стосунки у Зеленського і Трампа?

За словами генерала, Зеленський і Трамп мають схожі характери та багато в чому поводяться однаково. Через це між ними виникає своєрідне протистояння – вони ніби відштовхуються один від одного, як два магніти.

З обох боків є певна неохоча повага до того, що зробив кожен з них. Я думаю, що вони обидва дуже схожі. У них дуже схожі характери. І вони навіть говорять приблизно однаково. Тому це як два магніти. Якщо поставити два магніти один проти одного, вони відштовхуються. І це ви бачите в їхніх стосунках,

– пояснив експосадовець.

Келлог зауважив, що їхні стосунки більше дипломатичні, ніж особисті. Водночас він додав, що Трамп, попри все, має певну повагу до Зеленського.

До президента Зеленського є певна неохоча, але повага,

– повторив генерал.

У липневому інтерв'ю Володимир Зеленський розповідав, що його стосунки з Дональдом Трампом значно покращилися. За словами президента, переломним моментом стала коротка зустріч у Ватикані у 2025 році.

Зеленський зазначив, що під час тієї розмови їм вдалося зняти напругу та краще зрозуміти позиції один одного.

За словами політика, Трамп також краще зрозумів позицію Києва щодо війни.

Зеленський також висловив переконання, що президент США йому довіряє.