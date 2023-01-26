Німецькі Leopard чи американські Abrams: які танки швидше опиняться в Україні

Україна отримає від США танки Abrams. Тим часом Німеччина надасть нашій державі Leopard. Про це Байден та Шольц заявили 25 січня.

Чиї ж танки будуть в Україні швидше, розповів координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому з питань національної безпеки. Про це інформує 24 Канал.

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"Леопарди" чи "Абрамси"

Кірбі заявив, що німецькі Leopard будуть на території України швидше, аніж американські "Абрамси". Водночас він не уточнив термінів, коли Вашингтон зможе доставити танки. Лише зазначив, що це займе "багато місяців".

Ці танки Leopard також дуже складні. Це дуже хороші танки, і їх багато на європейському континенті. Ми вдячні, що німці збираються негайно надати 14 з них, але вони збираються працювати з союзниками та партнерами, щоб створити, знаєте, повний двотанковий батальйон, тобто приблизно 60 танків. І це дуже, дуже хороші танки. Вони зможуть прибути в Україну швидше, ніж Abrams,

– зазначив Кірбі.

За його словами, у США дійсно вірять, що така бойова техніка може мати значний вплив, "оскільки бої починають ставати більш жорсткими навесні та влітку".

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Україна нарешті отримає довгоочікувані танки

Напередодні, 25 січня, президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги України. Зокрема, туди ввійшли танки M1 Abrams. Наша держава отримає від США 31 такий танк. Детальніше про допомогу від Сполучених Штатів розповідаємо тут.

Зауважимо, що 25 січня Німеччина нарешті ухвалила довгоочікуване для України рішення щодо Leopard. Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина прагне зібрати 2 танкові батальйони для нашої держави. Однак, як перший крок, Берлін оголошує надання 14 Leopard.

Найближчим часом розпочнуться тренування українських військових на території Німеччини. Окрім того, пакет військової допомоги від Берліна включає логістику, боєприпаси та обслуговування системи.

До речі, Німеччина дозволила союзникам, які мають "Леопарди", реекспортувати їх в Україну.



Основні характеристики Leopard / Інфографіка 24 Каналу