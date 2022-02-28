Які тролейбуси, трамваї і маршрутки зараз курсують Києвом: перелік

28 лютого 2022 , 12:13
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Джерело:

КМДА

У Києві 28 лютого частково курсує громадський транспорт. Однак киян все одно просять без потреби не виходити на вулиці і не пересуватись містом.

Наразі курсують 13 маршрутів автобусів.

До речі Було декілька сутичок, – у Кличка розповіли, як минула ніч у Києві

Автобуси:

  • №2 – від вул. Булгакова до вул.Шолуденка
  • №21 – від вул. Милославської до ж.м Райдужний
  • №35 – від вул. Підлипка до вул.Урловской
  • №54 – від ст.м. Видубичі до пл.Михайла Співака
  • №73 – вул. Милославської до просп. Шухевича
  • №101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
  • №51 – через Південний міст (міст Патона закрито)
  • №55 – через Південний міст (міст Патона закрито)
  • №114 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
  • №64 – від ст.м. Славутич до вул. Садової
  • №69 – від Палацу спорта до вул. Гната Юри
  • №90 – від вул.Туполева до вул. Гната Юри
  • №118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона

Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Тролейбуси:

  • тролейбусний маршрут №45 (за постійним маршрутом),
  • №1 – від вул. Маршальської до Либідської
  • №11 – від ст.м. Деміївська до ТРЕД
  • №1 №12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська

Трамваї:

Курсують маршрути за постійними схемами № 8К, 22К, 29К, 33А. 

Інші маршрути тимчасово не їздять.