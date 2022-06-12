Які уроки Другої світової стали у нагоді зараз у війні з Росією
Джерело:телеграм Миколи Бєлєскова
Велика війна України і Московії нагадала світу низку речей, які забули після 1945 року.
Ракетні війська і артилерія рулять
Це, звичайно, в умовах, коли одна сторона не змогла встановити домінування в повітрі, а інша може на день в кращому випадку 10 – 11 наземних ударів авіацією організувати.
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Люди важливі
Кількість/щільність сил має значення, а вогнева могутність може лише до певної міри компенсувати брак живої сили.
Глибока наступальна операція зразка Другої світової війни (із широким фронтом прориву і глибиною заходу на сотні кілометрів) можлива, коли "під ружжом" мільйони людей.
А як лише декілька сотень тисяч, розмазаних по великому фронту, то буде дуже повільне просування на окремих вузьких ділянках в кращому випадку.
Логістика в пріоритеті
Важливим не лише є якість тактики, тобто те, як воюєш, але і постійний приток нових ресурсів і поповнень.
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