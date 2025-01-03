Понад 100 різних вакансій: яких спеціалістів потребує військо

У рекрутингових центрах існує близько 106 спеціальностей, яких потребує військо. Мовиться і про бойові посади, і про посади забезпечення в тилу. Кожен охочий може прийти в центр на співбесіду для подальшого скерування.

Про це 24 Каналу розповів головний сержант 4 центру рекрутингу Сил ТрО, штаб-сержант Денис Семирог-Орлик, зауваживши, що кожна людина, яка бажає вступити у військо, після рекрутингового центру проходить базову військову підготовку. В Силах ТрО навіть існують окремі школи для конкретних спеціальностей.

Дивіться також Воїн "Айдару" назвав оптимальний для мобілізації вік: чоловіки, старші за 50, "уже не тягнуть"

Які спеціалісти потрібні у війську

За словами головного сержанта, лише на сайті центру рекрутингу Сил ТрО є приблизно 106 вакансій.

Найбільше військо потребує роти безпілотних авіаційних комплексів, бойових медиків, водіїв, зв'язківців, операторів РЕБ.

Навіть є такі вакансії як екскаваторник та водій бульдозера. Спектр великий, людина завжди може знайти себе у війську,

– наголосив Семирог-Орлик.

Головний сержант пояснив, що для того, щоб людина попала на бойову посаду, вона повинна мати хороший психологічний та фізичний стан.

Щодо посад забезпечення, тут важливі здібності людини. Часто бойові підрозділи просять направити до них водіїв-механіків в екіпажі безпілотних літальних апаратів, адже ремонт та постачання є не менш важливими процесами у війні.

З людиною, яка приходить до нас в центр, проводять співбесіду. Рекрутер має оцінити, на що вона здібна, який має хист, досвід. Вже після цього їй пропонують вакансію,

– зазначив він.

Після цього людина має пройти базову військову підготовку, яка триває 6 тижнів. Семирог-Орлик підкреслив, що майбутні бійці повинні розуміти, що підготовку вони проходять для себе, а не для "галочки".

В Силах ТрО дуже гарні центри навчання, де інструкторами є сержанти та офіцери з бойовим досвідом. Крім того, є фахові школи БпЛА, РЕБ, окремо готуємо мінометників, снайперів та розвідників,

– розповів він.

Головний сержант додав, що військовослужбовці отримують грошове забезпечення, при виході в зону виконання завдань отримують додаткову винагороду. За військовослужбовцем також закріплений соціальний пакет.

В навчальному центрі людині видають військовий одяг, а бронежилет та іншу амуніцію вже у частині, куди вона потрапить.

До речі, загалом в Україні функціонують 47 рекрутингових центрів. З моменту їх запуску послугами скористалися понад 32 тисячі громадян, з яких 7 198 розглядаються як потенційні кандидати для поповнення лав Сил оборони.