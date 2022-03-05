Які відомі компанії продовжують працювати у Росії
5 березня 2022 , 00:36Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
Після того, як Росія повномасштабно вторглась на територію України, понад 100 провідних іноземних компаній заявили вирішили припинити свій бізнес у країні-агресорці.
Але деякі компанії не лише не припинили свою діяльність у Росії, а й заявили, що не збираються цього робити у майбутньому.
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Які бренди продовжують працювати у країні-агресорці
Журналісти зі "Схем" повідомили, що з ринку країни-агресорки не пішла не тільки Coca-Cola, а й:
- METRO – заявили, що не планують покидати ринок Росії взагалі,
- PepsiCo – не робили жодних заяв. До слова, вони виробляють таку продукцію як: PepsiCoPepsi, Mirinda, 7up, Lay’s, "Фруктовый сад", "Домик в деревне", "Агуша", "ХрусTeam", "Чудо", Sandora, Славяночка", Lipton, "Ессентуки".
- Nestle SA – заявили, що продовжать обслуговувати росіян "якісними продуктами". До слова, компанія володіє понад 2 тисячами брендів, серед них: Nescafe, Nesquik, Nuts, Maggi, Світоч, Мівіна, Торчин.
- Stellantis, яка має завод з виробництва окремих моделей таких відомих брендів як: Peugeot, Citroen, Opel та FIAT, теж не збирається йти з ринку. Про припинення експорту до Росії своїх люксових авто Maserati, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo та позашляховиків Jeep теж не повідомляла. При компанії заявила, що пожертвує 1 мільйон українським біженцям та потерпілим через агресію. Щоправда, не уточнили, чию.
- Danone теж сказала, що не припинить діяльність в Росії. Володіє такими брендами як: "Простоквашино", "Активія", Actimel’, Evian та "Растішка".
- TotalEnergies – ця велика французька нафтогазова компанія заявила, що збереже свою присутність у Росії, але більше не інвестуватиме в нові проєкти в країні.
- Pirelli – італійський виробник шин заявив, що створив"кризовий комітет" для моніторингу ситуації, але наразі не планує зупиняти виробництво на жодному з двох російських заводів.
- BASF – збереже у Росії та Білорусі виробництво харчових продуктів "з гуманітарних міркувань, але вже заморозила нові інвестиції в країну.
- SwatchGroup – швейцарський виробник годинників заявив, що продовжить свою діяльність у Росії, але призупинить імпорт продукції. Але у Росії і надалі можна буде купити годинники брендів: Rado, Breguet, Omega та кілька інших.
Нагадаємо, що про вихід з російського ринку заявили такі гіганти, як: Apple, Mercedes, Jaguar, Lenovo, Intel, General Motors, AMD, Maersk, Sony, Disney, Boeing, Microsoft та десятки інших.