Північнокорейські війська, які воювали разом з російськими, були відведені від лінії фронту в Курській області, оскільки зазнали шалених втрат. Сценарій залучення Росією військових КНДР до ведення бойових дій – жорстокий і дуже сумний, який доходить до комічного.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив журналіст Evening Standard Роберт Фокс, зазначивши, що справи на полі бою у солдатів КНДР одразу пішли не дуже добре.

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Скільки КНДР втратила солдатів на Курщині?

Британський журналіст зауважив, що складно сказати точно, скільки північнокорейських бійців перебувало на фронті, 8 чи 11 тисяч осіб, однак він підкреслив, що вбито і поранено їх було багато.

Звіти британської та американської розвідок, які опрацьовують відкриті джерела спостереження і вказують на те, що список втрат становить понад 3,5 тисячі осіб, здаються доволі чіткими,

– озвучив Фокс.

Китай невдоволений співпрацею Путіна і Кім Чен Ина

Один з російських пропагандистських каналів, зі слів британського журналіста, повідомив, що буцімто участь в бойових діях з боку КНДР брали елітні війська, які мали показати нові зразки того як воюють в Північній Кореї і допомагати тренувати російських солдатів. Таке повідомлення Фокс назвав нісенітницею, а залучення військ КНДР до російської армії – авантюрою Путіна.

Північнокорейська авантюра путінського Кремля завдала величезних неприємностей і дуже роздратувала китайську ієрархію, давши свободу дій підступному режиму Кім Чен Ина в Пхеньяні,

– вважає Фокс.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав орієнтовну кількість втрат серед північнокорейських солдатів на фронті – понад 4 тисячі. Український лідер зауважив, що досі на Курщині перебувають 7 – 8 тисяч бійців Північної Кореї, які воюють разом з російськими військами проти України, зокрема беручи участь у штурмах.

Зазначимо, видання The Times повідомило основні причини великих втрат живої сили серед військ КНДР: застосування застарілої тактики на полі бою, відсутність вогневої підтримки з боку російських військ під час боїв.