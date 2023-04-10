Прорив теплотраси у Києві: рух частково відновили, які вулиці досі слід об'їжджати

У столиці нашої держави стався прорив теплотраси, внаслідок чого перекрили певні вулиці. Однак згодом стало відомо, що бульваром Миколи Міхновського уже можна проїжджати.

У вівторок вранці, 10 квітня, у Київській міській державній адміністрації повідомили, що було перекрито рух на бульварі Миколи Міхновського та вулиці Підвисоцького. Згодом стало відомо, що першим з перелічених транспортних шляхів уже пересуватись можна.

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Що відомо про ситуацію

Зауважимо, що попередня назва бульвару Міхновського – бульвар "Дружби народів". Відбулась зміна найменувань в рамках дерусифікації ще в грудні 2022 року.

Рух на бульварі Миколи Міхновського відновлено. На вулиці Підвисоцького – рух все ще перекрито,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що підприємство "Київтеплоенерго" локалізувало пошкодження тепломережі на бульварі Міхновського. Разом з тим завершити ремонтні роботи планують упродовж доби (10 квітня).

Де розташований бульвар Міхновського ("Дружби народів"): дивіться на карті від Google maps

Зверніть увагу! Міхновського називають першим українським націоналістом. У 1900 році він видав брошуру "Україна самостійна", у якій описав потребу незалежності нашої держави від Росії.

Разом з тим професор Володимир Підвисоцький, на честь якого названа сусідня вулиця від бульвару, – український патолог, ендокринолог, імунолог, мікробіолог, доктор медицини та основоположник київської школи патологів.

Вулиця Підвисоцького: шукайте на карті від Google maps

Згадаємо, що в рамках дерусифікації разом з бульваром "Дружби народів" в Печерському районі також перейменували вулицю Миколи Раєвського на – Павла Загребельного. Відомий він всім як письменник завдяки роману "Диво", у якому, зокрема, змальовано Київ.